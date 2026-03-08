Лучшие города для женских путешествий в одиночку: все они в Европе
- Компания Private Tours England определила Краков, Загреб и Вроцлав как лучшие города для женских соло-путешествий в Европе, в частности благодаря безопасности и удобной инфраструктуре.
- Берн возглавил список лучших городов для жизни в 2026 году благодаря высокому уровню безопасности и системе здравоохранения.
Все более популярными среди женщин становятся самостоятельные путешествия. Соло-путешествие позволяет открыть новые страны в любое время, не ожидая, когда соберется компания. Впрочем, для женщин важным фактором при выборе остается ощущение безопасности.
Страны стоит выбирать такие, чтобы комфортно было находиться наедине в незнакомом месте, пишет Travel + Leisure. Эксперты проанализировали десятки направлений и определили те места, в которых сочетаются спокойная атмосфера, культурные возможности и комфорт для самостоятельных путешественниц.
Какие места являются лучшими для самостоятельных путешествий?
Компания Private Tours England провела анализ городов Европы. Во внимание принимали не только общий уровень преступности и риски мошенничества, но и безопасность во время ночных прогулок.
Также учли финансовую сторону путешествий. Сюда вошла средняя стоимость проживания в отелях, цены на общественный транспорт и такси, а также средний чек в кафе. Также оценивали, насколько распространен английский язык среди местных жителей, и есть ли в городах специализированные женские хостелы.
Лидером рейтинга стал Краков, который получил более 75 баллов из 100 возможных. Эксперты отметили удобство передвижения по городу пешком и хорошо развитую инфраструктуру для путешественников. Примерно 93% местных хостелов ориентированы именно на женщин.
В Кракове доступные цены на транспорт и питание. И хотя многие украинцы понимают польский, в городе достаточный уровень владения английским языком среди местных жителей.
Краков занял первую позицию в рейтинге / Фото Pinterest
Второе место занял Загреб. Хорватская столица получила самые высокие оценки за безопасность ночных прогулок – более 80 баллов. Город привлекает туристов относительно низкими затратами на транспорт и широкой доступностью сервисов Uber и Bolt. В городе есть немало музеев и парков, где можно интересно провести время
Третью позицию занял еще одно польское направление – Вроцлав. Здесь можно прогуливаться пешком, а цена проживания относительно доступны. Туристам город предлагает много парков, поэтому он подойдет тем, кто любит прогулки на природе. А вот четвертое место занял Познань – город, который является довольно безопасным для женщин.
Вроцлав подходит для пеших прогулок / Фото Pinterest
В первую десятку также вошли популярные туристические города Южной Европы – Севилья и Малага, а также португальский Порту. Среди исторических мест оказались Прага и Эдинбург.
Какие города в Европе лучшие для жизни?
Берн возглавил рейтинг лучших городов для жизни в 2026 году благодаря высокому уровню безопасности и развитой системе здравоохранения, пишет In Journal. В список также вошли Копенгаген, Ставангер, Женева, Люксембург, Гаага, Вена, Мюнхен, Дублин и Лиссабон, которые отмечаются стабильной экономикой, безопасностью и высоким качеством жизни.
