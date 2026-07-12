Эта удивительная каталонская жемчужина расположена всего в 2 часах езды от Барселоны и в нескольких километрах от французской границы, а называется она – Эмпуриабрава. 24 Канал расскажет о ней чуть подробнее.

Где можно почувствовать себя капитаном без лицензии?

Городок Эмпуриабрава в Испании предлагает путешественникам более 25 километров судоходных каналов. Здесь нет удушающего городского смога или толчеи, а вместо привычного грохота автомобилей по улицам раздается тихое плескание волн от моторных лодок и роскошных яхт.

Проект, задуманный в 1967 году маркизом Антони де Мойшо-и-Гуэлем под вдохновением французского Порт-Гримо, превратил бывшие болота в настоящий рай для ценителей элитного отдыха у воды. Сегодня в этом уникальном городке насчитывается около 5 000 причалов, и у каждой белоснежной виллы припарковано собственное водное судно.

Самый большой кайф Эмпуриабравы в том, что каждый может почувствовать себя капитаном. Здесь не нужно иметь специальные права или лицензию на управление судном – вы просто арендуете небольшую электрическую лодку и отправляетесь исследовать лабиринты водных артерий. Путешественники делятся впечатлениями, что это идеальный способ рассмотреть роскошные частные сады, бассейны и пришвартованные суперъяхты, стоимость которых легко превышает несколько миллионов долларов.

Летом население этого уютного уголка увеличивается с 8 до 80 тысяч человек, однако благодаря просторной планировке и отсутствию небоскребов здесь всегда сохраняется атмосфера уединения и расслабления. Это настоящий мультикультурный котел, где на каждом шагу слышны французский, немецкий, испанский и английский языки, а местные жители чрезвычайно гостеприимны.

Вот как выглядит Эмпуриабрава в Испании: смотрите видео Dron-Angel

Где найти адреналин в Эмпуриабраве и дикие заповедные пляжи?

Если неспешные водные прогулки вам наскучат, Эмпуриабрава мгновенно сменит спокойный ритм на безумный драйв. Город известен на весь мир благодаря Skydive Empuriabrava – одному из крупнейших центров парашютного спорта на планете, где с момента основания в 1985 году было совершено более миллиона прыжков.

Для тех, кто предпочитает земные удовольствия, побережье залива Росас предлагает роскошные пляжи. Центральный Playa de Empuriabrava идеально подходит для семейного отдыха, ветреный Playa de la Rubina привлекает любителей кайтсерфинга, а совершенно дикий четырехкилометровый Playa Can Comes расположен прямо на территории природного парка Айгуамольс-де-л’Эмпорда, где обитают более 300 видов птиц.

А если захочется отдохнуть от активного отдыха и прикоснуться к искусству, то всего за 20 минут езды на машине можно добраться до Фигераса с легендарным музеем Сальвадора Дали. Так что, возможно, не стоит посвящать лето переполненной Венеции, если вы любите города с каналами, а лучше выбрать направление для незабываемого испанского приключения.

Туристы побывали в Эмпуриабраве и поделились интересным опытом: смотрите видео Skokwnieznane

Обратите внимание! Планируя летний отпуск в Эмпуриабраве, путешественники могут быть абсолютно уверены в безупречной чистоте местной акватории. Испания является абсолютным лидером по количеству экологических наград Blue Flag. В 2026 году страна имеет 676 сертификатов чистоты для своих побережий, в том числе и на живописном каталонском Коста-Брава, где расположена испанская Венеция.

Где еще искать уютный отдых в Испании?

Живописное побережье Коста-Брава скрывает множество других удивительных мест для тех, кто стремится уйти от шума мегаполисов. В частности, опытным путешественникам советуют обратить внимание на крошечный и уютный поселок Льяфранк, который поражает своей аутентичностью, сосновыми лесами и невероятными видами на Средиземное море. Этот уголок вошел в список лучших европейских направлений для отпуска в стиле тихой роскоши.

Кроме того, регион предлагает и другие удивительные альтернативы популярным и переполненным курортам вроде Ибицы или Марбельи. Например, Калелья-де-Палафружель – уютная рыбацкая деревушка с каменистыми бухтами и нетронутой прозрачной водой, или Тосса-де-Мар – средневековый город, окруженный величественными крепостными стенами прямо над золотистым пляжем. Кстати, именно недалеко от него расположена удивительная бухта Cala Pola, которая по своей красоте не уступает Майорке.