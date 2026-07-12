Ця дивовижна каталонська перлина розташована всього за 2 години їзди від Барселони та за кілька кілометрів від французького кордону, а назва її – Емпуріабрава. 24 Канал розповість про неї трохи докладніше.

Де можна відчути себе капітаном без ліцензії?

Містечко Емпуріабрава в Іспанії пропонує мандрівникам понад 25 кілометрів судноплавних каналів. Тут немає задушливого міського смогу чи тисняви, а замість звичного гуркоту автомобілів вулицями розливається тихий плескіт хвиль від моторних човнів та розкішних яхт.

Проєкт, який у 1967 році задумав маркіз Антоні де Мойшо і Гуель, надихнувшись французьким Порт-Грімо, перетворив колишні болота на справжній рай для поціновувачів елітного відпочинку біля води. Сьогодні це унікальне містечко має близько 5 000 причалів, і біля кожної білосніжної вілли припарковано власний водний транспорт.

Найбільший кайф Емпуріабрави в тому, що кожен може відчути себе капітаном. Тут не потрібно мати спеціальні права чи ліцензію на керування судном – ви просто орендуєте невеликий електричний човен і вирушаєте досліджувати лабіринти водних артерій. Мандрівники діляться враженнями, що це ідеальний спосіб роздивитися розкішні приватні сади, басейни та пришвартовані супер’яхти, вартість яких легко перевищує кілька мільйонів доларів.

Улітку населення цього затишного куточка зростає з 8 до 80 тисяч, проте завдяки просторому плануванню та відсутності хмарочосів тут завжди зберігається атмосфера приватності та релаксу. Це справжній мультикультурний котел, де на кожному кроці чути французьку, німецьку, іспанську та англійську мови, а місцеві надзвичайно привітні до гостей.

Ось який вигляд має Емпуріабрава в Іспанії: дивіться відео Dron-Angel

Де знайти адреналін у Емпуріабраві та дикі заповідні пляжі?

Якщо неспішні водні прогулянки вам набриднуть, Емпуріабрава миттєво змінить спокійний темп на шалений драйв. Місто відоме на весь світ завдяки Skydive Empuriabrava – одному з найбільших центрів парашутного спорту на планеті, де з моменту заснування у 1985 році здійснили понад мільйон стрибків.

Для тих, хто віддає перевагу земним задоволенням, узбережжя затоки Розас пропонує розкішні пляжі. Центральний Playa de Empuriabrava ідеально облаштований для сімейного відпочинку, вітряний Playa de la Rubina приваблює любителів кайтсерфінгу, а абсолютно дикий чотирикілометровий Playa Can Comes розташований просто на території природного парку Айгуамольс-де-л'Емпорда, де мешкають понад 300 видів птахів.

А якщо захочеться відпочити від активностей та доторкнутися до мистецтва, то усього за 20 хвилин їзди на авто можна дістатися до Фігераса з легендарним музеєм Сальвадора Далі. Тож, можливо, не варто присвячувати літо переповненій Венеції, якщо ви любите міста з каналами, а обрати напрямок для незабутньої іспанської пригоди.

Туристи побували в Емпуріабраві та поділилися цікавим досвідом: дивіться відео Skokwnieznane

Зверніть увагу! Плануючи літню відпустку в Емпуріабраві, мандрівники можуть бути абсолютно впевненими у бездоганній чистоті місцевої акваторії. Іспанія є абсолютним лідером за кількістю екологічних нагород Blue Flag. У 2026 році країна має 676 сертифікатів чистоти для своїх узбереж, зокрема й на мальовничому каталонському Коста-Брава, де розташована іспанська Венеція.

Де ще шукати затишний відпочинок в Іспанії?

Мальовниче узбережжя Коста-Брава приховує безліч інших дивовижних локацій для тих, хто прагне втекти від галасу мегаполісів. Зокрема, досвідченим мандрівникам радять звернути увагу на крихітне та затишне селище Льяфранк, яке вражає автентичністю, сосновими лісами та неймовірними краєвидами на Середземне море. Цей куточок увійшов до переліку найкращих європейських напрямків для відпустки у стилі тихої розкоші.

Окрім цього, регіон пропонує й інші дивовижні альтернативи популярним і переповненим курортам на кшталт Ібіци чи Марбельї. До прикладу, Калелья-де-Палафружель – затишне рибальське селище з кам'янистими бухтами та незайманою прозорою водою, або Тосса-де-Мар – середньовічне місто, оточене величними фортечними стінами просто над золотистим пляжем. До речі, саме неподалік від нього розташована дивовижна бухта Cala Pola, яка за своєю красою не поступається Майорці.