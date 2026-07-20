Альтернативой Парижу называют Ригу, пишет Travel Off Path. Столицу Латвии сравнивают с французской столицей благодаря архитектуре, атмосферным заведениям и широким бульварам. При этом город гораздо спокойнее, а отдых здесь обходится значительно дешевле.

Почему Ригу называют "Парижем Восточной Европы"?

В прошлом году латвийскую столицу посетили более 1 миллиона туристов. Несмотря на то, что здесь проживает примерно 600 тысяч человек, город производит впечатление большой европейской столицы. Впрочем, полного сходства с Парижем здесь искать не стоит. Речь скорее идет о схожем настроении и атмосфере.

Город привлекает путешественников широкими озелененными проспектами, ухоженными парками и величественными историческими зданиями. Именно в Риге сосредоточено наибольшее количество зданий в стиле модерн.

Туристам рекомендуют прогуляться по улице Альберта, где фасады украшены изысканным декором, скульптурами и характерными для модерна деталями.

Именно поэтому, в сочетании с уютными кафе Старого города, Ригу сравнивают с Парижем. Старый город почти полностью сохранил свой средневековый облик и даже входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Одной из главных достопримечательностей является Дом Черноголовых. Здание XIV века считается одним из самых красивых готических сооружений города. Именно здесь в 1510 году установили первую рождественскую елку в Европе.

Неподалеку расположен Рижский собор – крупнейший средневековый храм в странах Балтии, который славится всемирно известным органом.

Среди знаковых мест – комплекс "Три брата". Это три исторических жилых дома, построенных в разные века, каждый из которых представляет отдельный архитектурный стиль – от средневековья до эпохи Возрождения и ганзейской архитектуры XVIII века.

Но что не менее важно, отдых в Риге станет приятным сюрпризом для туристов, привыкших к ценам в Западной Европе. Город примерно на 34–40 % дешевле Парижа, хотя по атмосфере и архитектуре почему-то не уступает французской столице.

Например, ночь в отеле в Париже стоит 150 долларов, а в Риге за аналогичный номер придется заплатить 70 долларов. Ужин в ресторане в Париже обойдется в 25–40 долларов, а здесь – от 15 до 25 долларов. Кофе с выпечкой, бокал вина, общественный транспорт, а также музеи и достопримечательности в Риге обходятся вдвое дешевле.

И хотя в латвийской столице нет таких популярных достопримечательностей, как Эйфелева башня или Лувр, сюда стоит хотя бы раз в жизни заглянуть каждому туристу.