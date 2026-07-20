Альтернативою Парижу називають Ригу, пише Travel Off Path. Столицю Латвії порівнюють з французькою столицею завдяки архітектурі, атмосферним закладам та широким бульварам. При цьому місто набагато спокійніше, а відпочинок тут обходиться значно дешевше.

Чому Ригу називають "Парижем Східної Європи"?

Латвійську столицю минулого року відвідали понад 1 мільйон туристів. Попри те, що тут проживає приблизно 600 тисяч людей, місто справляє враження великої європейської столиці. Втім, повної схожості з Парижем тут шукати не варто. Тут швидше йдеться про подібний настрій та атмосферу.

Місто приваблює мандрівників широкими озелененими проспектами, доглянутими парками та величними історичними будівлями. Саме у Ризі зосереджено найбільше будівель у модерністському стилі.

Туристам радять прогулятися вулицею Альберта, де фасади прикрашені вишуканим декором, скульптурами та характерними для модерну деталями.

У поєднанні із затишними кав’ярнями Старого міста Ригу саме тому порівнюють з Парижем. Старе місто майже повністю зберегло свій середньовічний вигляд та навіть входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Однією з головних пам’яток є Будинок Чорноголових. Будівля XIV століття вважається однією з найкрасивіших готичних споруд міста. Саме тут встановили у 1510 році першу різдвяну ялинку в Європі.

Неподалік розташований Ризький собор – найбільший середньовічний храм у країнах Балтії, який славиться всесвітньо відомим органом.

Серед знакових місць – комплекс "Три брати". Це три історичні житлові будинки, зведені в різні століття, кожен з яких представляє окремий архітектурний стиль – від середньовіччя до епохи Відродження та ганзейської архітектури XVIII століття.

Та що не менш важливо, відпочинок у Ризі стане приємним сюрпризом для відпочивальників, які звикли до цін у Західній Європі. Місто є приблизно на 34 – 40% дешевшим за Париж, хоча за атмосферою та архітектурою багато в чому не поступається французькій столиці.

До прикладу, проживання у Парижі за ніч у готелі коштує 150 доларів, а в Ризі за аналогічний номер вийде 70 доларів. Вечеря у ресторані в Парижі обійдеться у 25 – 40 доларів, а тут від 15 до 25 доларів. Кава з випічкою, келих вина, громадський транспорт, а також музеї та пам’ятки у Ризі виходять вдвічі дешевшими.

І хоч в латвійській столиці немає таких популярних пам’яток як Ейфелева вежа чи Лувр, сюди варто хоча б раз у житті завітати кожному туристу.