Забудьте о переполненном Дубровнике: в Хорватии есть город, где жизнь вдвое дешевле

Дубровник уже давно стал одним из самых известных туристических направлений Хорватии, однако отдых здесь в разгар сезона может серьезно ударить по бюджету. Именно поэтому стоит обратить внимание на менее популярный, но не менее интересный прибрежный город, где можно получить аналогичные впечатления за гораздо меньшие деньги.

Ежегодно Дубровник принимает более двух миллионов туристов, пишет Daily Mail. Особенно многолюдно здесь летом, когда в город прибывают множество круизных лайнеров, а улочки Старого города переполнены туристами.

Вместе с популярностью растут цены. Пиво может стоить 6 евро, а вход к знаменитым городским стенам обойдется аж в 35 евро.

Куда поехать вместо Дубровника?

Вместо популярного Дубровника путешественникам лучше обратить внимание на Шибеник – исторический город на побережье Адриатического моря, расположенный в часе езды от аэропорта Сплита.

Шибеник считается старейшим коренным городом Хорватии. Здесь сохранились средневековые улочки, исторические здания и многочисленные рестораны с морепродуктами, которые ничем не хуже, чем в Дубровнике.

Местное пиво здесь обойдется в 3 евро, то есть вдвое дешевле. Обед из трех блюд на двоих обойдется на 25 евро дешевле. Кроме того, сэкономить можно на проживании. Трехдневные туры здесь стоят на 30% дешевле, чем аналогичный отдых в Дубровнике.

И хотя Хорватия остается одним из самых популярных летних направлений Европы, особенно благодаря Дубровнику и Сплиту, туристы все чаще начинают искать места, где можно так же хорошо отдохнуть, но не переплачивать за популярность.

Особенностью Шибеника является то, что в этом городе расположены сразу две достопримечательности, входящие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО: собор Святого Якова и крепость Святого Николая, до которой можно добраться на лодке.

Как выглядит Шибеник: смотрите видео

Но помимо исторических достопримечательностей, отсюда за 20 минут можно добраться до Национального парка Крка со знаменитыми водопадами и пешеходными маршрутами. Отсюда уже регулярно отправляются лодки на соседние острова.

Любителям пляжного отдыха стоит обратить внимание на пляжи Бань и Резалиште, а тем, кто хочет полюбоваться природой, – на озеро Проклян. Это второе по величине озеро Хорватии.

Главное преимущество Шибеника – компактность. За один день здесь можно прогуляться по Старому городу, отправиться на лодке на острова, посетить национальные парки или соседние города, а вечером вернуться на набережную на ужин.

Где искать "хорватские Мальдивы"?

Остров Лошинь в Хорватии сравнивают с Мальдивами из-за прозрачности воды и белоснежного песка. Крупнейшим населенным пунктом острова является Мали-Лошинь. Это порт с разноцветной гаванью, пришвартованными лодками, набережной и атмосферой классического хорватского побережья.

Спокойная атмосфера вокруг станет идеальным направлением для тех, кто стремится к неторопливому отдыху на побережье Адриатики. Преимуществом "хорватских Мальдив" является относительно небольшое расстояние, которое нужно преодолеть ради невероятных пейзажей.