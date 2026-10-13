В Грузии есть немало интересных мест за пределами столицы Тбилиси. Особого внимания заслуживают винодельческий регион Кахетия и горная Сванетия. 24 Канал рассказывает, что стоит увидеть в этих регионах, куда заехать по дороге и где остановиться во время самостоятельного путешествия.

А один из самых удобных способов исследовать страну – это отправиться в автомобильное путешествие, чтобы самостоятельно планировать маршрут и останавливаться в тех местах, которые заинтересуют больше всего.

Что посмотреть в Кахетии – винодельческом регионе Грузии?

Кахетия расположена на востоке Грузии и известна своими винодельческими традициями, историческими достопримечательностями и пейзажами Алазанской долины. Здесь можно посетить старинные города, осмотреть монастыри и познакомиться с культурой грузинского виноделия.

Кахетия / фото Canva

Сигнаги

Сигнаги – это небольшой город, который часто называют городом любви. Он привлекает домами пастельных тонов и панорамными видами на Алазанскую долину. Одна из особенностей города – древняя оборонительная стена, с которой открывается вид на окружающие холмы.

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Здесь также работает местный музей, а в окрестностях находятся винодельни, где путешественники могут узнать больше о традициях региона. Рядом с Сигнаги расположен монастырь Бодбе – религиозный памятник, связанный со святой Нино, сыгравшей важную роль в распространении христианства в Грузии.

Телави

Телави – один из старейших городов региона и удобная отправная точка для путешествий по Кахетии. Он известен исторической застройкой и достопримечательностями, связанными с историей кахетинских царей. Среди главных достопримечательностей – Батонистихе, бывшая царская резиденция XVII – XVIII веков. Комплекс связан с именем Ираклия II, одного из самых известных правителей Кахетии.

Здесь можно ближе познакомиться с историей региона и архитектурой царской эпохи. Телави также стоит рассматривать как остановку для тех, кто хочет посетить окрестные виноградники и винодельни.

Давид Гареджи

Давид Гареджи – это комплекс пещерных монастырей на юго-востоке Грузии, недалеко от границы с Азербайджаном. Часть монастырских помещений высечена непосредственно в скалах, поэтому это место отличается необычной архитектурой и ландшафтом.

Сюда едут, чтобы увидеть древние монастырские сооружения и ощутить контраст между суровыми полупустынными пейзажами и религиозной архитектурой.

Перед поездкой стоит проверить актуальные условия доступа к комплексу.

Некреси

Некреси – это древний монастырский комплекс, расположенный на холме среди лесистых склонов Кахетии. Его история уходит корнями в ранний период христианства в Грузии. Помимо архитектуры, место привлекает видами на окружающие долины. Посещение Некреси можно совместить с поездкой по другим историческим местам региона.

Собор Алаверди

Собор Алаверди был построен в XI веке. Его высота превышает 50 метров, что делает сооружение заметным на фоне окружающего ландшафта. Это одна из важнейших достопримечательностей грузинской церковной архитектуры. Собор стоит включить в маршрут тем, кто интересуется историей страны и средневековыми храмами.

Цинандали

В Цинандали расположена историческая усадьба князя Александра Чавчавадзе – представителя грузинской аристократии, внесшего вклад в развитие виноделия в регионе. На территории можно осмотреть дворец, ознакомиться с семейными реликвиями и прогуляться по саду в английском стиле. Усадьба сочетает в себе историю грузинской аристократии с винодельческими традициями Кахетии.

Дегустация вина – это еще одна причина посетить Кахетию

Кахетия считается одним из главных винодельческих регионов Грузии. Здесь можно посетить винодельни, узнать о местных методах производства вина и попробовать различные сорта. Дегустацию стоит планировать заранее, особенно если путешествие происходит на автомобиле.

Что посмотреть в Сванетии?

Сванетия расположена на северо-западе Грузии, среди гор Большого Кавказа. Регион известен высокими вершинами, традиционными поселениями и каменными башнями, которые на протяжении веков использовались для защиты местных семей.

Благодаря географической изолированности сваны сохранили немало собственных культурных традиций. Поэтому путешествие сюда – это возможность увидеть не только горные пейзажи, но и особую архитектуру и быт региона.

Сванетия / фото Canva

Местия

Местия является основным туристическим центром Верхней Сванетии. Здесь можно увидеть характерные для региона каменные башни, которые называют сванскими. Их строили преимущественно в IX – XII веках, используя в качестве оборонительных сооружений и укрытий для семей.

Чтобы больше узнать об истории местных жителей, стоит посетить музей истории и этнографии. В его коллекции представлены средневековые рукописи, кресты, а также изделия из золота и серебра. Местию также удобно выбрать в качестве основной базы для путешествий по окрестностям: отсюда можно планировать поездки по горным маршрутам, к ледникам и в соседние деревни.

Ушгули

Ушгули – это группа из четырех горных поселений, расположенных на высоте примерно 2 100 – 2 200 метров над уровнем моря. Место известно традиционной каменной застройкой, оборонительными башнями и видами на Шхару – самую высокую вершину Грузии. Здесь можно увидеть, как историческая архитектура вписывается в горный ландшафт. Среди важных достопримечательностей – церковь Ламария XII века.

К поездке в Ушгули нужно подготовиться: это отдаленная горная местность, где условия передвижения зависят от погоды и состояния дороги.

Ледник Чалаади

Ледник Чалаади – одна из природных достопримечательностей в окрестностях Местии. К нему ведет пеший маршрут через лес и горную местность. Эта остановка подойдет тем, кто хочет дополнить автомобильное путешествие прогулкой на природе.

Но стоит учесть, что к леднику нельзя просто подъехать и осмотреть его из автомобиля: нужно предусмотреть время на пеший переход и проверить условия маршрута.

Озера Корулди

Озера Корулди расположены высоко в горах над Местией. Это место известно панорамными видами на кавказские вершины и окружающие долины. Поездка к озерам требует отдельного планирования, ведь это высокогорная локация, а доступность дороги зависит от сезона и погодных условий.

Если вы путешествуете на автомобиле, перед выездом нужно выяснить, можно ли добраться туда на том транспорте, которым вы пользуетесь, или придется часть пути пройти пешком.

Где остановиться на ночлег в Кахетии и Сванетии?

Во время автомобильного путешествия удобнее не возвращаться каждый вечер в Тбилиси, а выбирать жилье поближе к местам, которые планируете посетить. В Кахетии для этого можно рассмотреть Сигнаги или Телави, а в Сванетии – Местию или Ушгули.

В Сигнаги стоит искать жилье тем, кто хочет вечером прогуляться по историческому центру и полюбоваться видами на Алазанскую долину. В Телави удобно остановиться для поездок к историческим достопримечательностям и винодельческим районам региона.

В Местии есть различные варианты проживания: от отелей до семейных гостевых домов. В Ушгули можно переночевать, если хочется провести больше времени среди горных поселений, но стоит учитывать более ограниченную инфраструктуру и заранее уточнять условия проживания.

Во всех этих населенных пунктах можно рассмотреть семейные гостевые дома. Такой формат позволяет поближе познакомиться с местным бытом, а иногда даже попробовать домашние блюда.

Что следует учитывать при планировании маршрута?

Кахетия и Сванетия расположены в разных частях Грузии и предлагают разные впечатления. Кахетия подойдет для знакомства с виноделием, историческими городами и монастырями, а Сванетия для горных пейзажей, старинных башен и традиций местных общин.

Если на путешествие отведено 7 дней, маршрут стоит планировать с учетом времени на переезды. Не все горные локации доступны без пеших переходов, а дорога до отдаленных поселений может занять больше времени, чем ожидается. Поэтому лучше выбрать несколько основных остановок и оставить время на их осмотр, чем пытаться увидеть все за одну поездку.