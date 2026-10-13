Грузія має чимало цікавих місць за межами столиці Тбілісі. Особливої уваги заслуговують виноробний регіон Кахетія та гірська Сванетія. 24 Канал розповідає, що варто побачити в цих регіонах, куди заїхати дорогою та де зупинитися під час самостійної подорожі.

А один із найзручніших способів дослідити країну – це вирушити в автомобільну мандрівку, щоб самостійно планувати маршрут і зупинятися в місцях, які зацікавлять найбільше.

Що побачити у Кахетії – винному регіоні Грузії?

Кахетія розташована на сході Грузії та відома виноробними традиціями, історичними пам'ятками та краєвидами Алазанської долини. Тут можна відвідати старовинні міста, оглянути монастирі та познайомитися з культурою грузинського виноробства.

Кахетія / фото Canva

Сігнагі

Сігнагі – це невелике місто, яке часто називають містом кохання. Воно приваблює будинками пастельних кольорів і панорамними краєвидами на Алазанську долину. Одна з особливостей міста – це стародавня оборонна стіна, з якої можна роздивитися навколишні пагорби.

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Тут також працює місцевий музей, а в околицях є виноробні, де мандрівники можуть дізнатися більше про традиції регіону. Поруч із Сігнагі розташований монастир Бодбе – релігійна пам'ятка, пов'язана зі святою Ніно, яка відіграла важливу роль у поширенні християнства в Грузії.

Телаві

Телаві – одне з найстаріших міст регіону та зручна відправна точка для подорожей Кахетією. Воно відоме історичною забудовою та пам'ятками, пов'язаними з історією кахетських царів. Серед головних місць для відвідування – Батоністіхе, колишня царська резиденція 17 – 18 століть. Комплекс пов'язаний з іменем Іраклія II, одного з найвідоміших правителів Кахетії.

Тут можна ближче познайомитися з історією регіону та архітектурою царської доби. Телаві також варто розглядати як зупинку для тих, хто хоче відвідати навколишні виноградники та виноробні.

Давид Гареджі

Давид Гареджі – це комплекс печерних монастирів на південному сході Грузії, поблизу кордону з Азербайджаном. Частину монастирських приміщень висічено безпосередньо у скелях, тому місце вирізняється незвичною архітектурою та ландшафтом.

Сюди їдуть, щоб побачити стародавні монастирські споруди та відчути контраст між суворими напівпустельними краєвидами та релігійною архітектурою.

Перед поїздкою варто перевірити актуальні умови доступу до комплексу.

Некресі

Некресі – це стародавній монастирський комплекс, розташований на пагорбі серед лісистих схилів Кахетії. Його історія сягає раннього періоду християнства в Грузії. Окрім архітектури, місце приваблює краєвидами на навколишні долини. Відвідування Некресі можна поєднати з поїздкою іншими історичними локаціями регіону.

Собор Алаверді

Собор Алаверді збудували в 11 столітті. Його висота перевищує 50 метрів, що робить споруду помітною серед навколишнього ландшафту. Це одна з важливих пам'яток грузинської церковної архітектури. Собор варто включити до маршруту тим, хто цікавиться історією країни та середньовічними храмами.

Цинандалі

У Цинандалі розташований історичний маєток князя Олександра Чавчавадзе – представника грузинської аристократії, який зробив внесок у розвиток виноробства в регіоні. На території можна оглянути палац, ознайомитися з родинними реліквіями та прогулятися садом в англійському стилі. Маєток поєднує історію грузинської аристократії з виноробними традиціями Кахетії.

Дегустація вина – це ще одна причина відвідати Кахетію

Кахетія вважається одним із головних виноробних регіонів Грузії. Тут можна відвідати виноробні, дізнатися про місцеві способи виробництва вина та скуштувати різні сорти. Дегустацію варто планувати заздалегідь, особливо якщо подорож відбувається автомобілем.

Що подивитися у Сванетії?

Сванетія розташована на північному заході Грузії, серед гір Великого Кавказу. Регіон відомий високими вершинами, традиційними поселеннями та кам'яними вежами, які протягом століть використовували для захисту місцевих родин.

Через географічну ізольованість свани зберегли чимало власних культурних традицій. Тому подорож сюди – це можливість побачити не лише гірські пейзажі, а й особливу архітектуру та побут регіону.

Сванетія / фото Canva

Местія

Местія є основним туристичним центром Верхньої Сванетії. Тут можна побачити характерні для регіону кам'яні вежі, які називають сванськими. Їх будували переважно в 9 – 12 століттях, використовуючи як оборонні споруди та укриття для родин.

Щоб більше дізнатися про історію місцевих жителів, варто відвідати музей історії та етнографії. У його колекції представлені середньовічні рукописи, хрести, а також вироби із золота та срібла. Местію також зручно обрати за основну базу для подорожей околицями: звідси можна планувати виїзди до гірських маршрутів, льодовиків і сусідніх сіл.

Ушгулі

Ушгулі – це група з чотирьох гірських поселень, розташованих на висоті приблизно 2 100 – 2 200 метрів над рівнем моря. Місце відоме традиційною кам'яною забудовою, оборонними вежами та краєвидами на Шхару – найвищу вершину Грузії. Тут можна побачити, як історична архітектура вписується в гірський ландшафт. Серед важливих пам'яток – церква Ламарія 12 століття.

До поїздки в Ушгулі потрібно підготуватися: це віддалена гірська місцевість, де умови пересування залежать від погоди та стану дороги.

Льодовик Чалааді

Льодовик Чалааді – одна з природних локацій поблизу Местії. До нього веде піший маршрут через ліс і гірську місцевість. Ця зупинка підійде тим, хто хоче доповнити автомобільну подорож прогулянкою на природі.

Але варто врахувати, що до льодовика не можна просто під'їхати та оглянути його з автомобіля: потрібно передбачити час на піший перехід і перевірити умови маршруту.

Озера Корулді

Озера Корулді розташовані високо в горах над Местією. Це місце відоме панорамними краєвидами на Кавказькі вершини та навколишні долини. Поїздка до озер потребує окремого планування, адже це високогірна локація, а доступність дороги залежить від сезону та погодних умов.

Якщо ви подорожуєте автомобілем, перед виїздом потрібно з'ясувати, чи можна дістатися туди транспортом, який ви використовуєте, або доведеться частину шляху пройти пішки.

Де зупинитися на ночівлю в Кахетії та Сванетії?

Під час автомобільної подорожі зручніше не повертатися щовечора до Тбілісі, а обирати житло ближче до місць, які плануєте відвідати. У Кахетії для цього можна розглянути Сігнагі або Телаві, а у Сванетії Местію чи Ушгулі.

У Сігнагі варто шукати житло тим, хто хоче ввечері гуляти історичним центром і милуватися краєвидами на Алазанську долину. У Телаві зручно зупинитися для поїздок до історичних пам'яток і виноробних районів регіону.

У Местії є різні варіанти проживання: від готелів до сімейних гостьових будинків. В Ушгулі можна переночувати, якщо хочеться провести більше часу серед гірських поселень, але варто враховувати обмеженішу інфраструктуру та заздалегідь уточнювати умови проживання.

У всіх цих населених пунктах можна розглядати сімейні гостьові будинки. Такий формат дає змогу ближче познайомитися з місцевим побутом, а іноді навіть скуштувати домашні страви.

Що врахувати під час планування маршруту?

Кахетія та Сванетія розташовані у різних частинах Грузії та пропонують різні враження. Кахетія підійде для знайомства з виноробством, історичними містами та монастирями, а Сванетія для гірських краєвидів, старовинних веж і традицій місцевих громад.

Якщо на подорож є 7 днів, маршрут варто планувати з урахуванням часу на переїзди. Не всі гірські локації доступні без піших переходів, а дорога до віддалених поселень може зайняти більше часу, ніж очікується. Тому краще обрати кілька основних зупинок і залишити час на знайомство з ними, ніж намагатися побачити все за одну поїздку.