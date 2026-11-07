Черные пляжи, пустыни и старинные города: эти 3 направления стоит добавить в список путешествий на 2027 год

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Украинская тревел-блогерша и организатор туров dashassk в своем тиктоке назвала 3 направления, которые рекомендует посетить в 2027 году.

Почему удивляет туристов Иордания?

Иордания – это направление для тех, кто хочет увидеть что-то совершенно необычное. Здесь сочетаются сразу несколько различных природных ландшафтов: пустыни, море и самая низкая точка суши на Земле. Кроме того, в стране находится одно из семи чудес света. Разнообразие природных достопримечательностей и особая атмосфера делают Иорданию интересным вариантом для путешествия.

Храм Эль-Хазне, что расположен в Иордании / фото Canva

Когда лучше ехать в Черногорию?

Черногория привлекает туристов живописным побережьем, старинными городками и горами. Здесь также можно организовать бюджетный отпуск, если выбрать время вне пика туристического сезона. Для знакомства со страной особенно пригодится арендованный автомобиль. Так путешественники смогут увидеть больше интересных мест и не ограничиваться только популярными курортами.

Приморский город Пераст в Черногории / фото Canva

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Что стоит увидеть на острове Фуэртевентура?

Фуэртевентура – один из Канарских островов, который отличается необычными природными пейзажами. Здесь есть черные пляжи, вулканические пещеры, к которым подходит океан, и даже пустыни. Среди мест, которые стоит посетить, – деревня Ахуй и пляж Попкорн. Остров сочетает в себе настолько разные ландшафты, что может заинтересовать тех, кто ищет необычное направление для отдыха.