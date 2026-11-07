Чорні пляжі, пустелі та старовинні міста: ці 3 напрямки варто додати до списку подорожей у 2027

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Українська тревел-блогерка та організаторка турів dashassk у своєму тіктоці назвала 3 напрямки, які рекомендує відвідати у 2027 році.

Чим дивує туристів Йорданія?

Йорданія – це напрямок для тих, хто хоче побачити щось зовсім незвичне. Тут поєднуються одразу кілька різних природних ландшафтів: пустелі, море та найнижча точка суші на Землі. Крім того, у країні розташоване одне із семи чудес світу. Різноманітність природних пам'яток і особлива атмосфера роблять Йорданію цікавим варіантом для подорожі.

Храм Ель-Хазне, що розташоване в Йорданії / фото Canva

Коли краще їхати до Чорногорії?

Чорногорія приваблює туристів мальовничим узбережжям, старовинними містечками та горами. Тут також можна організувати бюджетну відпустку, якщо обрати час поза піком туристичного сезону. Для знайомства з країною особливо стане в пригоді орендований автомобіль. Так мандрівники зможуть побачити більше цікавих локацій і не обмежуватися лише популярними курортами.

Приморське місто Пераст у Чорногорії / фото Canva

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Що варто побачити на острові Фуертевентура?

Фуертевентура – один із Канарських островів, який вирізняється незвичайними природними пейзажами. Тут є чорні пляжі, вулканічні печери, до яких підступає океан, і навіть пустелі. Серед місць, які варто побачити, – село Ajuy та пляж Попкорн. Острів поєднує настільки різні ландшафти, що може зацікавити тих, хто шукає незвичайний напрямок для відпочинку.