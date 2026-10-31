Не только Париж: 3 европейских города, которые стоит посетить в 2027 году

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Каждый из этих городов обладает собственным характером и неповторимой атмосферой, пишет In Journal. Здесь можно увидеть историческую архитектуру, посетить известные музеи, попробовать местные блюда, прогуляться по уютным улочкам и открыть для себя интересные туристические места.

Платформа European Best Destination составила список лучших европейских направлений в 2027 году. Среди них оказались 3 города, которые рекомендуется посетить в будущем.

Какие направления лучше всего подходят для путешествий?

Лиссабон (Португалия)

В Лиссабоне есть немало исторических районов, мощеные улицы, красивые фасады и смотровые площадки с видом на реку Тежу. Эта незабываемая атмосфера заставляет путешественников возвращаться сюда снова и снова.

Преимущество столицы Португалии в том, что она не требует тщательного планирования. Часть дня здесь можно провести, осматривая достопримечательности, а остальное время – спонтанным открытиям.

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Копенгаген (Дания)

Город идеально подойдет тем, кто любит архитектуру, дизайн и гастрономию. Вместо посещения самых известных достопримечательностей здесь можно организовать путешествие по разным районам. В районе Норребро стоит познакомиться с ресторанами и кафе, а каналы в Кристиансхавне позволят спокойно прогуляться и увидеть другую сторону столицы Дании.

Туристам рекомендуют исследовать город на велосипеде, а кофейные перерывы и обеды в местных заведениях позволят окунуться в повседневную жизнь датчан.

Канны (Франция)

В одном из самых красивых городов Лазурного берега можно совместить прогулки вдоль моря, шопинг, рестораны и средиземноморскую атмосферу. Самым известным местом является бульвар Круазетт, а вот старый район Ле-Сюке откроет другой вид на город.

Чтобы познакомиться с местными деликатесами, стоит заглянуть на рынок Форвиль, а затем прогуляться вдоль побережья и пообедать в одном из ресторанов. Канны подойдут тем, кто всегда мечтал насладиться атмосферой Французской Ривьеры.

Лиссабон, Копенгаген и Канны – три города с разной атмосферой, которые подойдут для коротких путешествий по Европе. В каждом из них есть интересные достопримечательности, местная кухня и особый колорит, поэтому даже несколько дней здесь могут подарить немало новых впечатлений.