Не лише Париж: 3 європейські міста, які варто відвідати у 2027 році

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Кожне з цих міст має власний характер і неповторну атмосферу, пише In Journal. Тут можна побачити історичну архітектуру, відвідати відомі музеї, скуштувати місцеві страви, прогулятися затишними вуличками та відкрити для себе цікаві туристичні локації.

Платформа European Best Destination склала список найкращих європейських напрямків у 2027 році. Серед них опинилися 3 міста, які радимо відвідати у майбутньому.

Які є найкращі напрямки для подорожей?

Лісабон (Португалія)

У Лісабоні є чимало історичних районів, бруковані вулиці, красиві фасади й оглядові майданчики з видом на річку Тежу. Ця незабутня атмосфера змушує мандрівників повертатися сюди знову й знову.

Перевага столиці Португалії в тому, що вона не вимагає детального планування. Частину дня тут можна провести оглядаючи визначні пам’ятки, а решту – спонтанним відкриттям.

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Копенгаген (Данія)

Місто ідеально підійде тим, хто любить архітектуру, дизайн і гастрономію. Замість відвідування найвідоміших пам’яток тут можна організувати подорож навколо різних районів. У районі Норребро варто познайомитися з ресторанами і кафе, а канали в Крістіансхавні дозволять спокійно прогулятися й побачити інший бік столиці Данії.

Туристам радять досліджувати місто на велосипеді, а кавові брейки й обіди в місцевих закладах дозволять зануритися у звичне життя данців.

Канни (Франція)

В одному з найкрасивіших міст Лазурного берега можна поєднати прогулянки вздовж моря, шопінг, ресторани й середземноморську атмосферу. Найвідомішим місцем є бульвар Круазетт, а от старий район Ле-Сюке відкриє інший вид на місто.

Для знайомства з місцевими делікатесами слід навідатися на ринок Форвіль, а далі прогулятися вздовж узбережжя й завітати на обід в один з ресторанів. Канни підійдуть тим, хто завжди мріяв насолодитися атмосферою Французької Рив’єри.

Лісабон, Копенгаген і Канни – три міста з різною атмосферою, які підійдуть для короткої подорожі Європою. Кожне з них має цікаві міста, місцеву кухню та особливий колорит, тож навіть кілька днів тут можуть подарувати чимало нових вражень.