Не только Таракановский форт: 3 локации на Ровненщине, которые стоит увидеть до лета

Большинство туристов, размышляя о поездке в Ровненскую область, сразу думают о Таракановском форте. И это прекрасно, но только если на нем не останавливаться.

Есть же еще зеленый тоннель без аналогов в мире, никогда не взятый штурмом замок, и каньон горной реки посреди равнинных лесов. 24 Канал с удовольствием расскажет обо всем этом подробнее.

Тоннель любви.

Расположен он чуть более чем в 20 километрах от Ровно, возле поселка Клевань. Это частично природная, частично рукотворная локация – здесь лежит железнодорожный путь, заросший деревьями и кустами, которые переплелись и образовали живую зеленую арку.

Длина всей колеи – примерно 4 километра, как пишет rrda.rv.gov.ua, а самая зеленая часть имеет где-то километр. Это действительно очень красивое и романтическое место, и, говорят, подобных тоннелей во всей Европе нет. Добраться туда можно поездом Ровно – Луцк до станции Клевань, а дальше 15 минут пешком. Выход на рельсы здесь, конечно, бесплатный.

Важно: лучшее время для посещения – это май и июнь, когда листья полностью покрывает пути и тоннель становится густым и зеленым.

Дубенский замок.

Этот замок стоит в городе Дубно над рекой Иква, и он является одним из немногих в Украине, который никогда не взяли штурмом. Дубенский замок также фигурирует в произведении Николая Гоголя "Тарас Бульба" – именно здесь писатель разместил сцену осады.

Комплекс построен князем Янушем Острожским в первой половине XVII века в стиле позднего ренессанса, но не на пустом месте, а на основе более древних укреплений XV – XVI веков. Сегодня он открыт для туристов, здесь есть обычные и театрализованные экскурсии и выставки, например "История пыток и наказаний", о чем указано на zamokdubno.com.ua.

Надслучанская Швейцария.

Это народное название Надслучанского регионального ландшафтного парка вдоль реки Случь, как пишет ogo.ua. Случь пробивает путь через древние граниты Украинского кристаллического щита, образуя узкие каньоны со скалами, крутыми обрывами и порогами – вот эти пейзажи и напомнили когда-то путешественникам Швейцарию.

Площадь парка большая – более 17 тысяч гектаров, три четверти из которых покрыты лесом – сосновым, дубово-сосновым и дубово-грабовым. Весной и в начале лета здесь особенно хорошо – вода в Случи спокойная и прозрачная, есть сплавы на байдарках, а на эко-тропах парка можно увидеть редкие растения.

