Говорят, эту роскошную когда-то усадьбу выиграли в карты у польского магната

Это место в Ровненской области даже в состоянии упадка поражает. И видом, и особенно невероятно интересной историей.

Речь идет об имении Стецких в селе Великие Межиричи. Со ссылкой на BBC рассказываем о нем подробнее.

Действительно ли имение Стецких на Ровненщине выиграли в карты?

Имение Стецких в селе Великие Межиричи Ровненской области – это памятник национального значения. Но не простой, а с авантюрной предысторией, уникальными фресками, 200-летними дубами и легендой о картах.

Путешественники, которые ищут необычные места региона, неизменно наталкиваются на имение Стецких. Дело в том, что в 1773 году коронный хорунжий и староста Овруча Ян Казимир Стецкий выиграл поселение Межирич в карты у польского магната Антония Барнабы Яблоновского. Этот рассказ о картах жив до сих пор, ведь очень колоритный и, очевидно, хорошо соответствует духу эпохи.

Впрочем, это легенда, а по другой версии – Стецкий просто приобрел землю у Любомирских. Там была запутанная ситуация: поселение, впервые упомянутое под 1544 годом, сначала принадлежало князьям Корецким, потом перешло к Любомирским, но те погрязли в долгах и начали распродавать свою собственность. Так что или сразу продали Межирич Стецкому, или – Яблоновскому, и тот уже проиграл его в карты.

Что известно об имении Стецких и почему оно стоит внимания туристов?

Что же было дальше? Между 1789 и 1800 годами Стецкий возводит роскошное имение благодаря блестящему архитектору Доминику Мерлини, поляку итальянского происхождения. Мерлини оформил дворец в стиле классицизма.

Там был главный фасад – с портиком ионического ордена, десятком колонн во внутреннем и внешнем рядах, и 2 дугообразными галереями-переходами, соединявшими главный корпус с флигелями. Еще один фасад и система "французской планировки" комнат сделали дворец не просто резиденцией, а целым спектаклем архитектурного искусства.

Стены лестничной клетки расписали видами руин старого замка, потолок – изображением нового дворца, а главный зал украшала пышная барочная лепнина. Вокруг дворца заложили ландшафтный парк с ботаническим садом, оранжереями, искусственным прудом, беседками и брусчаткой, как пишет korets.rayon.in.ua.

Интересно, что на территории имения был театр на несколько сотен зрителей, а еще и музыкальная капелла и оркестр. В конюшнях держали более ста чистокровных английских и турецких скакунов. Не было никого, кто бы посещал дворец без незабываемых впечатлений.

В каком состоянии ровненское имение Стецких в наши дни?

Но в 1831 году после польского восстания российская царская армия конфисковала имение у Стецких и положила конец родовой резиденции. Да и не только этому – региону был нанесен почти непоправимый ущерб.

Город по спокойному развитию поднялся, приобрел в провинции определенную популярность и значение. Здесь до почти последних времен, а именно до 1832 года, был славный пиарский коллегиум со школой..., который со знаменитым Кременцом соревновался за звание волынских Афин,

– рассказывал выдающийся украинско-польский историк Тадеуш Ежи Стецкий.

Далее здание постепенно приходило в упадок. В конце XIX века его еще пытались отреставрировать, однако былого величия, коллекций живописи и уникального ботанического сада вернуть не удалось. А в советские времена там открыли школу-интернат.

Сегодня дворец в аварийном состоянии, но сохранился, и даже в этой ситуации там есть что посмотреть снаружи. Внутри сохранилась классицистическая лепнина в главном зале и уникальные росписи на лестничной клетке, но обычно туристов туда не пускают (хотя в сети пишут, что есть энтузиасты, которые проводят экскурсии).

К слову, рядом стоит костел Святого Антония, построенный между 1702 и 1725 годами – отдельная барочная жемчужина с родовым склепом. А само имение лежит совсем недалеко от трассы Киев – Чоп, поэтому заехать сюда легко. Его адрес – улица Грушевского, 27, село Великие Межиричи, Ровненский район, Ровненская область.

Какие еще интересные туристические магниты Ровненской области стоит посетить в 2026 году?

Если решили посетить Ровненскую область, то вряд ли сможете обойти вниманием Тоннель любви возле поселка Клевань. Это знаменитая природная зеленая арка длиной в несколько километров, образованная деревьями и кустами вдоль узкоколейки. Романтическое место и излюбленное для атмосферных фотографий.

А вот вблизи Костополя есть совсем другого рода локация – Базальтовое озеро. Это затопленный карьер с изумрудной водой и базальтовыми столбами высотой до 30 метров на дне, которые образовались на месте древних вулканов. А еще здесь тоже есть щепотка романтики – остров в форме сердца, известный, конечно, как остров любви.