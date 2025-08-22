Популярное туристическое издание Lonely Planet составило подборку с 10 местами, которые стоит посетить этой осенью. Об этом сообщает 24 Канал.

Куда поехать в Европе осенью?

Севилья, Испания – за городским отдыхом

Осенью в Севилье наконец спадает изнурительная жара и можно комфортно гулять по улицам города. Эксперты советуют посетить Севильский Алькасар – королевский дворцовый комплекс с впечатляющей архитектурой и романтическими садами.

Тенерифе, Испания – за солнечным светом

Тенерифе – это единственное место в Европе, куда можно отправиться на пляжный отдых глубокой осенью. Температура воздуха на этом острове Канарского архипелага в течение года имеет средний показатель +24 градуса.

Додеканес, Греция – за путешествиями по островам в последнюю минуту

В начале осени на этом греческом острове море еще теплое, а температура воздуха благоприятна для купания. При этом цены на проживание и питание ниже, а туристов – меньше. На Додеканесе есть удобное паромное сообщение, поэтому можно посетить все соседние острова.

Латвия – за осенним цветами

Октябрь – это лучшее время для исследования Латвии. Дни еще достаточно длинные, а зимние ветры еще не зашли в эти широты. Эксперты советуют посетить Национальный парк Гауя, который является крупнейшим и старейшим в Латвии. На его территории есть средневековые замки, река и невероятная природа.



Рига на рассвете / Фото Aleksejs Bergmanis, Pexels

Умбрия, Италия – за сезонными продуктами

Осенью Умбрия – прекрасна и щедра. Гурманам стоит попробовать блюда из фазана, дикого кабана, черных трюфелей, а также посетить винные дегустации.

Черногория – за пешими прогулками за пешими прогулками

До ноября горы Черногории идеально подходят для походов и прогулок. Самые высокие вершины расположены в Национальном парке Дурмитор, который относится к всемирному наследию ЮНЕСКО. До конца октября еще можно искупаться в Адриатическом море с его невероятными пейзажами.

Копенгаген, Дания – за стильными блюдами

Нигде в мире еда не является настолько креативной, стильной, экологической и сезонной, как в отмеченных звездами Мишлен ресторанах Копенгагена. Обязательно стоит посетить городской рынок TorvehallerneKBH, где можно приобрести любую еду.

Шотландское нагорье – за дикой природой и осенними пейзажами

Осенью в Шотландии можно наблюдать за гоном благородного оленя и сказочными пейзажами. Хотя некоторые достопримечательности страны закрываются с сентября, и замок Данробин и музей Стратнавера открыты до конца октября.



Природа Шотландии / Фото Miro Alt, Pexels

Мальта – за сочетанием островного и городского отдыха

Мягкий средиземноморский климат делает Мальту идеальным местом для побега от холодов. Всю осень температура воздуха в этом крошечном государстве прекрасно подходит для прогулок по архитектурным городам и путешествиями на соседние островки и лагуны.

Бургундия, Франция – за вином и велоспортом

Бургундия славится своей культурой виноделия, поэтому сюда стоит приехать на сбор урожая. Винные дегустации можно совместить с велопрогулками идеальными трассами с захватывающими видами.