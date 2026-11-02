Город превращается в рождественскую сказку: почему стоит посетить Вену зимой

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Издание Travel + Leisure называет Вену одним из лучших городов для зимнего праздничного путешествия. Уже с середины ноября здесь начинают работать рождественские ярмарки, а исторические здания украшают яркой иллюминацией.

Какие рождественские ярмарки стоит посетить в Вене?

Вена популярна тем, что здесь туристы могут найти множество разнообразных рождественских ярмарок. Они расположены в разных частях города и отличаются оформлением.

Больше всего посетителей собирает рождественский базар на Ратушной площади. Возле ратуши обустраивают целый праздничный городок с деревянными домиками. В них продают украшения для елки, сувениры, изделия мастеров и лакомства.

Для развлечений здесь устраивают каток и карусель, а после захода солнца площадь сияет иллюминацией.

Совершенно иную атмосферу можно ощутить на площади Марии Терезии, что расположена между Музеем истории искусств и Музеем естествознания. Местная ярмарка привлекает разнообразием подарков, ремесленных изделий, сладостей и горячих напитков.

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Также туристам обязательно стоит посетить территорию дворца Шенбрунн – бывшей резиденции династии Габсбургов. На фоне архитектуры размещаются праздничные павильоны и декорации. Среди местных гастрономических сладостей – кайзершмарн, традиционный австрийский десерт из воздушного блинчика, нарезанного на кусочки и посыпанного сахарной пудрой.

Еще один базар работает на площади Штефансплац, рядом с собором Святого Стефана. Он уже отличается историческим живописным окружением и уютом. Здесь туристы найдут праздничные декорации, а также смогут попробовать пунш в специальных чашечках.

Но не меньшего внимания заслуживают вечерние прогулки по центру. Ежегодно к рождественским праздникам 32 торговые улицы города украшают более 2 миллионов светодиодных лампочек. Одной из самых эффектных локаций считается улица Грабен.

Когда лучше всего посетить Вену?

Праздничную поездку можно планировать уже с конца ноября или начала декабря. В это время уже открыто большинство рождественских ярмарок, а улицы и площади украшены праздничной иллюминацией.

В 2026 году график работы основных ярмарок будет таким: