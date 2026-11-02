Місто перетворюється на різдвяну казку: чому варто побачити Відень взимку

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Видання Travel + Leisure називає Відень одним з найкращих міст для зимової святкової подорожі. Вже з середини листопада тут починають працювати різдвяні ярмарки, а історичні будівлі прикрашають яскравою ілюмінацією.

Які різдвяні ярмарки варто побачити у Відні?

Відень популярний тим, що тут туристи можуть застати різноманіття різдвяних ярмарків. Вони розташовані в різних частинах міста й відрізняються оформленням.

Найбільше відвідувачів збирає різдвяний базар на Ратушній площі. Біля ратуші облаштовують ціле святкове містечко з дерев’яними будиночками. У них продають прикраси для ялинки, сувеніри, вироби майстрів та смаколики.

Для розваг тут облаштовують ковзанку і карусель, а після заходу сонця площа сяє ілюмінацією.

Іншу атмосферу вже можна відчути на площі Марії Терезії, що розташована між Музеєм історії мистецтв і Музеєм природознавства. Місцевий ярмарок приваблює різноманіттям подарунків, ремісничих виробів, солодощів і гарячих напоїв.

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Також туристам обов’язково слід відвідати територію палацу Шенбрунн – колишньої резиденції династії Габсбургів. На тлі архітектури розміщують святкові павільйони і декорації. Серед місцевих гастрономічних солодощів – кайзершмарн, традиційний австрійський десерт із повітряного млинця, порізаного на шматочки та присипаного цукровою пудрою.

Ще один базар працює на площі Штефансплац, поруч із собором Святого Стефана. Він уже вирізняється історичним мальовничим оточенням і затишком. Тут туристи знайдуть святкові декорації, а також спробують пунш у спеціальних горнятках.

Та не меншої уваги заслуговують вечірні прогулянки центром. Щороку до різдвяних свят 32 торговельні вулиці міста прикрашають понад 2 мільйони світлодіодних лампочок. Однією з найефектніших локацій вважається вулиця Грабен.

Коли найкраще відвідати Відень?

Святкову поїздку можна планувати вже з кінця листопада чи початку грудня. У цей час вже більшість різдвяних ярмарків відчинені, а вулиці й площі прикрашені святковою ілюмінацією.

У 2026 році графік головних ярмарків буде таким: