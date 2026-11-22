Издание Lonely Planet опубликовало подборку из 28 лучших рождественских ярмарок Европы в 2026 году.

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Топ-28 рождественских ярмарок Европы в 2026 году

1. Вена, Австрия

Когда лучше ехать: с 6 ноября 2026 года по 6 января 2027 года.

В Вене рождественские ярмарки устраивают возле исторических дворцов и на центральных площадях. Особого внимания заслуживает ярмарка возле дворца Шенбрунн, где работает около 80 ларьков. Также посетителей ждут карусель, хоры и праздничные концерты.

2. Дрезден, Германия

Когда лучше ехать: с 27 ноября по 24 декабря 2026 года.

Ярмарка Striezelmarkt в Дрездене считается одной из самых известных в Германии. Ее история началась еще в 1434 году. Здесь устанавливают около 240 деревянных ларьков, а главным украшением становится рождественская пирамида со скульптурами в человеческий рост.

3. Таллинн, Эстония

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Когда лучше ехать: с 20 ноября 2026 года по 6 января 2027 года.

Главная особенность рождественской ярмарки в Таллинне – это большая елка на Ратушной площади среди средневековой архитектуры Старого города. В деревянных домиках продают вязаные шапки, изделия из морской травы, плетеные украшения и деревянные сувениры. Также посетители могут попробовать традиционные эстонские блюда.

4. Хельсинки, Финляндия

Когда лучше ехать: с 27 ноября по 22 декабря 2026 года.

Главная рождественская ярмарка в Хельсинки расположена на Сенатской площади. Отдельной частью празднований становится зажжение рождественских огней на улице Александеринкату, которое сопровождается парадом.

5. Кольмар, Франция

Когда лучше ехать: с 23 ноября по 29 декабря 2026 года.

Во французском Кольмаре рождественские ярмарки устраивают сразу в шести разных местах Старого города. Особой популярностью пользуется детская ярмарка в квартале Малая Венеция с каруселью и праздничными украшениями.

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6. Брюссель, Бельгия

Когда лучше ехать: с 27 ноября 2026 года по 3 января 2027 года.

Рождественская программа Winter Wonders охватывает центральные площади Брюсселя. Посетителей ждут световые и лазерные шоу, большая елка на площади Гран-Плас, катки и около 200 торговых ларьков.

7. Тромсе, Норвегия

Когда лучше ехать: с 6 ноября по 20 декабря 2026 года.

Тромсе расположено примерно в 400 километрах к северу от Полярного круга. Рождественскую ярмарку здесь можно совместить с возможностью увидеть северное сияние, покататься на собачьих упряжках или отправиться на прогулку с оленями.

8. Зальцбург, Австрия

Когда лучше ехать: с 19 ноября 2026 года по 3 января 2027 года.

Одной из самых интересных локаций Зальцбурга является рождественская ярмарка Hellbrunn Advent Magic возле дворца Гелльбрунн. Его окна превращаются в большой адвент-календарь с 24 окошками. Вокруг дворца устанавливают около 400 украшенных елок, а праздничную атмосферу дополняют хоры и духовые оркестры.

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9. Эрфурт, Германия

Когда лучше ехать: с 24 ноября по 22 декабря 2026 года.

Рождественская ярмарка в Эрфурте расположена на площади Домплац на фоне готического собора. Здесь устанавливают 20-метровую елку, рождественскую пирамиду и карусель.

10. Будапешт, Венгрия

Когда лучше ехать: с 13 ноября 2026 года по 1 января 2027 года.

В Будапеште рождественские празднования особенно ярко проходят на площади Верешмарти. Также туристам рекомендуют посетить рождественскую площадку возле базилики Святого Стефана, где каждое воскресенье в 16:00 во время Адвента зажигают свечи на большом венке.

11. Нюрнберг, Германия

Когда лучше ехать: с 27 ноября по 24 декабря 2026 года.

Нюрнбергский Christkindlesmarkt ежегодно привлекает около 2 миллионов посетителей. Празднования начинаются с торжественного открытия с участием рождественского ангела Christkind.

12. Винчестер, Англия

Когда лучше ехать: с 20 ноября по 22 декабря 2026 года.

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Ярмарка в Винчестере расположена на территории исторического собора. Ее особенностью являются деревянные торговые домики с изделиями ручной работы, сыром, шоколадом и стеклянными украшениями. Также для посетителей организуют творческие мастер-классы, а в соборе проводят рождественские концерты.

13. Равеннское ущелье, Шварцвальд, Германия

Когда лучше ехать: с 26 ноября по 20 декабря 2026 года.

Эта рождественская ярмарка отличается необычным расположением – ее устраивают под 40-метровым железнодорожным виадуком среди лесов Шварцвальда. Вечером конструкцию подсвечивают, создавая особую атмосферу.

14. Барселона, Испания

Когда лучше ехать: с 21 ноября 2026 года по 6 января 2027 года.

Главная рождественская ярмарка Fira de Santa Llucia расположена возле готического собора Барселоны. Здесь продают традиционные каталонские украшения, фигурки для рождественских вертепов и сладости.

15. Ницца, Франция

Когда лучше ехать: с 27 ноября 2026 года по 3 января 2027 года.

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В Ницце рождественские празднования проходят среди пальм и в мягком средиземноморском климате. Основную праздничную площадку обустраивают в саду Альберта I. Программу дополняют световые шоу, музыкальные выступления и аттракционы.

16. Базель, Швейцария

Когда лучше ехать: с 26 ноября по 23 декабря 2026 года.

Рождественские ярмарки Базеля расположены на исторических площадях Барфюссерплац и Мюнстерплац. На торговых лавках можно найти деревянные игрушки, декор и изделия местных мастеров.

17. Инсбрук, Австрия

Когда лучше ехать: с 13 ноября 2026 года по 6 января 2027 года.

В Инсбруке рождественские ярмарки проходят на фоне заснеженных Альп. В Старом городе большую елку устанавливают возле знаменитой Золотой крыши. Также праздничные лавки устраивают на улице Мария-Терезиен-Штрассе, а для детей работают аттракционы и кукольные театры.

18. Загреб, Хорватия

Когда лучше ехать: с 28 ноября 2026 года по 7 января 2027 года.

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Рождественские локации Загреба охватывают городские площади, парки и исторический центр. На ярмарке Fuliranje проводятся концерты и музыкальные выступления. Среди традиционных угощений – жареные каштаны, а среди сувениров – деревянные игрушки и лицитарские пряники.

19. Генгенбах, Германия

Когда лучше ехать: с 27 ноября по 23 декабря 2026 года.

Небольшой городок Генгенбах в Шварцвальде известен необычной рождественской традицией. Фасад местной ратуши превращают в огромный адвент-календарь с 24 окошками. Ежедневно в 18:00 одно из них открывают, демонстрируя праздничную иллюстрацию.

20. Берлин, Германия

Когда лучше ехать: с 23 ноября 2026 года по 3 января 2027 года.

В Берлине во время Адвента открывается более 80 рождественских ярмарок. Одна из самых интересных – это WeihnachtsZauber на площади Бебельплац, где выступают акробаты, танцоры и уличные артисты.

21. Фрайбург, Германия

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Когда лучше ехать: с 19 ноября по 23 декабря 2026 года.

В средневековом центре Фрайбурга устраивают рождественскую ярмарку со 120 деревянными ларьками. Для детей организуют мастер-классы по изготовлению свечей и выпечке печенья.

22. Цюрих, Швейцария

Когда лучше ехать: с 19 ноября по 24 декабря 2026 года.

Цюрих предлагает туристам сразу несколько рождественских ярмарок. Особого внимания заслуживает Singing Christmas Tree на площади Вердмюлеплац. Это необычная рождественская елка, сформированная из участников хора в красных шапках, которые ежедневно в 17:30 исполняют колядки и другие праздничные песни.

23. Севилья, Испания

Когда лучше ехать: с 2 декабря 2026 года по 6 января 2027 года.

Рождественская ярмарка в Севилье посвящена прежде всего традиционным вертепам. На площадке Feria del Belén продают изготовленные вручную фигурки, декорации и украшения для рождественских композиций. Праздничную атмосферу дополняют музыкальные хоры.

24. Мальме, Швеция

Когда лучше ехать: с 26 ноября по 20 декабря 2026 года.

В шведском Мальме рождественские ярмарки сочетаются с концертами, украшенными елками и катками под открытым небом. На площади Густава Адольфа работает ярмарка, где продают винтажные подарки и изделия из переработанных материалов.

25. Ульм, Германия

Когда лучше ехать: с 19 ноября по 22 декабря 2026 года.

Рождественская ярмарка Ульма расположена возле огромного готического собора, который имеет самый высокий церковный шпиль в мире – 161 метр. Среди украшений – елка с 18 тысячами огоньков.

26. Милан, Италия

Когда лучше ехать: с 1 декабря 2026 года по 6 января 2027 года.

Одна из самых известных миланских ярмарок Oh Bej! Oh Bej! проходит возле замка Сфорца. Ее история насчитывает более 500 лет, а сама традиция берет свое начало в 1510 году.

27. Сент-Гелиер, Джерси

Когда лучше ехать: с 26 ноября по 20 декабря 2026 года.

Рождественская ярмарка Genuine Jersey Simply Christmas Market проходит на Королевской площади. Ее главная особенность – поддержка местных мастеров и производителей. Здесь можно приобрести изделия ручной работы, украшения и местные сувениры.

28. Гора Пилатус, Швейцария

Когда лучше ехать: Рождество 2027 года.

В 2026 году ярмарка проводиться не будет. Место проведения отличается своим расположением. Рождественская ярмарка Christkindlimärt устраивается на горе Пилатус на высоте 2132 метра над уровнем моря. Добраться туда можно на самой крутой зубчатой железной дороге в мире. На вершине работают более 40 празднично украшенных ларьков с пряниками, свечами и рождественскими фигурками.