Видання Lonely Planet опублікувало добірку з 28 найкращих різдвяних ярмарків Європи у 2026 році.

Adv

Топ 28 різдвяних ярмарків Європи у 2026 році

1. Відень, Австрія

Коли краще їхати: з 6 листопада 2026 року до 6 січня 2027 року.

У Відні різдвяні ярмарки облаштовують біля історичних палаців і на центральних площах. Особливої уваги заслуговує ярмарок біля палацу Шенбрунн, де працюють близько 80 яток. Також на відвідувачів чекають карусель, хори та святкові концерти.

2. Дрезден, Німеччина

Коли краще їхати: з 27 листопада до 24 грудня 2026 року.

Ярмарок Striezelmarkt у Дрездені вважається одним із найвідоміших у Німеччині. Його історія почалася ще у 1434 році. Тут облаштовують близько 240 дерев'яних яток, а головною окрасою стає різдвяна піраміда зі скульптурами в людський зріст.

3. Таллінн, Естонія

Реклама

Коли краще їхати: з 20 листопада 2026 року до 6 січня 2027 року.

Головна особливість різдвяного ярмарку в Таллінні – це велика ялинка на Ратушній площі серед середньовічної архітектури Старого міста. У дерев'яних будиночках продають в'язані шапки, вироби з морської трави, плетені прикраси та дерев'яні сувеніри. Також відвідувачі можуть скуштувати традиційні естонські страви.

4. Гельсінкі, Фінляндія

Коли краще їхати: з 27 листопада до 22 грудня 2026 року.

Основний різдвяний ярмарок у Гельсінкі розташований на Сенатській площі. Окремою частиною святкувань стає запалювання різдвяних вогнів на вулиці Александеринкату, яке супроводжується парадом.

5. Кольмар, Франція

Коли краще їхати: з 23 листопада до 29 грудня 2026 року.

У французькому Кольмарі різдвяні ярмарки облаштовують одразу у шести різних локаціях Старого міста. Особливою популярністю користується дитячий ярмарок у кварталі Мала Венеція з каруселлю та святковими декораціями.

Реклама

6. Брюссель, Бельгія

Коли краще їхати: з 27 листопада 2026 року до 3 січня 2027 року.

Різдвяна програма Winter Wonders охоплює центральні площі Брюсселя. На відвідувачів чекають світлові та лазерні шоу, велика ялинка на площі Гран-Плас, ковзанки та близько 200 торгових яток.

7. Тромсе, Норвегія

Коли краще їхати: з 6 листопада до 20 грудня 2026 року.

Тромсе розташоване приблизно за 400 кілометрів на північ від Полярного кола. Різдвяний ярмарок тут можна поєднати з можливістю побачити північне сяйво, покататися на собачих упряжках або вирушити на прогулянку з оленями.

8. Зальцбург, Австрія

Коли краще їхати: з 19 листопада 2026 року до 3 січня 2027 року.

Однією з найцікавіших локацій Зальцбурга є різдвяний ярмарок Hellbrunn Advent Magic біля палацу Гелльбрунн. Його вікна перетворюють на великий адвент-календар із 24 віконцями. Навколо палацу встановлюють близько 400 прикрашених ялинок, а святкову атмосферу доповнюють хори та духові оркестри.

Реклама

9. Ерфурт, Німеччина

Коли краще їхати: з 24 листопада до 22 грудня 2026 року.

Різдвяний ярмарок в Ерфурті розташований на площі Домплац на тлі готичного собору. Тут встановлюють 20-метрову ялинку, різдвяну піраміду та карусель.

10. Будапешт, Угорщина

Коли краще їхати: з 13 листопада 2026 року до 1 січня 2027 року.

У Будапешті різдвяні святкування особливо яскраво проходять на площі Верешмарті. Також туристам радять відвідати різдвяну локацію біля базиліки Святого Іштвана, де щонеділі о 16:00 під час Адвенту запалюють свічки на великому вінку.

11. Нюрнберг, Німеччина

Коли краще їхати: з 27 листопада до 24 грудня 2026 року.

Нюрнберзький Christkindlesmarkt щороку приваблює близько 2 мільйонів відвідувачів. Святкування починаються з урочистого відкриття за участю різдвяного янгола Christkind.

12. Вінчестер, Англія

Коли краще їхати: з 20 листопада до 22 грудня 2026 року.

Реклама

Ярмарок у Вінчестері розташований на території історичного собору. Його особливістю є дерев'яні торгові будиночки з виробами ручної роботи, сиром, шоколадом та прикрасами зі скла. Також для відвідувачів організовують творчі майстер-класи, а в соборі проводять різдвяні концерти.

13. Равеннська ущелина, Шварцвальд, Німеччина

Коли краще їхати: з 26 листопада до 20 грудня 2026 року.

Цей різдвяний ярмарок вирізняється незвичайним розташуванням – його облаштовують під 40-метровим залізничним віадуком серед лісів Шварцвальду. Ввечері конструкцію підсвічують, створюючи особливу атмосферу.

14. Барселона, Іспанія

Коли краще їхати: з 21 листопада 2026 року до 6 січня 2027 року.

Головний різдвяний ярмарок Fira de Santa Llucia розташований біля готичного собору Барселони. Тут продають традиційні каталонські прикраси, фігурки для різдвяних вертепів і солодощі.

15. Ніцца, Франція

Коли краще їхати: з 27 листопада 2026 року до 3 січня 2027 року.

Реклама

У Ніцці різдвяні святкування проходять серед пальм і м'якого середземноморського клімату. Основну святкову локацію облаштовують у саду Альберта I. Програму доповнюють світлові шоу, музичні виступи й атракціони.

16. Базель, Швейцарія

Коли краще їхати: з 26 листопада до 23 грудня 2026 року.

Різдвяні ярмарки Базеля розташовані на історичних площах Барфюссерплац і Мюнстерплац. На торгових ятках можна знайти дерев'яні іграшки, декор і вироби місцевих майстрів.

17. Інсбрук, Австрія

Коли краще їхати: з 13 листопада 2026 року до 6 січня 2027 року.

В Інсбруку різдвяні ярмарки проходять на тлі засніжених Альп. У Старому місті велику ялинку встановлюють біля знаменитого Золотого даху. Також святкові ятки облаштовують на вулиці Марія-Терезієн-Штрассе, а для дітей працюють атракціони та лялькові театри.

18. Загреб, Хорватія

Коли краще їхати: з 28 листопада 2026 року до 7 січня 2027 року.

Реклама

Різдвяні локації Загреба охоплюють міські площі, парки та історичний центр. На ярмарку Fuliranje проводять концерти та музичні виступи. Серед традиційних частувань – смажені каштани, а серед сувенірів – дерев'яні іграшки та ліцитарські пряники.

19. Генгенбах, Німеччина

Коли краще їхати: з 27 листопада до 23 грудня 2026 року.

Невелике містечко Генгенбах у Шварцвальді відоме незвичайною різдвяною традицією. Фасад місцевої ратуші перетворюють на величезний адвент-календар із 24 вікнами. Щодня о 18:00 одне з них відкривають, демонструючи святкову ілюстрацію.

20. Берлін, Німеччина

Коли краще їхати: з 23 листопада 2026 року до 3 січня 2027 року.

У Берліні під час Адвенту відкривається понад 80 різдвяних ярмарків. Один із найцікавіших – це WeihnachtsZauber на площі Бебельплац, де виступають акробати, танцюристи та вуличні артисти.

21. Фрайбург, Німеччина

Реклама

Коли краще їхати: з 19 листопада до 23 грудня 2026 року.

У середньовічному центрі Фрайбурга облаштовують різдвяний ярмарок зі 120 дерев'яними ятками. Для дітей організовують майстер-класи з виготовлення свічок і випікання печива.

22. Цюрих, Швейцарія

Коли краще їхати: з 19 листопада до 24 грудня 2026 року.

Цюрих пропонує туристам одразу кілька різдвяних ярмарків. Особливої уваги заслуговує Singing Christmas Tree на площі Вердмюлеплац. Це незвичайна різдвяна ялинка, сформована з учасників хору в червоних шапках, які щодня о 17:30 виконують колядки та інші святкові пісні.

23. Севілья, Іспанія

Коли краще їхати: з 2 грудня 2026 року до 6 січня 2027 року.

Різдвяний ярмарок у Севільї присвячений передусім традиційним вертепам. На локації Feria del Belеn продають виготовлені вручну фігурки, декорації та прикраси для різдвяних композицій. Святкову атмосферу доповнюють музичні хори.

24. Мальме, Швеція

Коли краще їхати: з 26 листопада до 20 грудня 2026 року.

У шведському Мальме різдвяні ярмарки поєднують із концертами, прикрашеними ялинками та ковзанками просто неба. На площі Густава Адольфа працює ярмарок, де продають вінтажні подарунки та вироби з перероблених матеріалів.

25. Ульм, Німеччина

Коли краще їхати: з 19 листопада до 22 грудня 2026 року.

Різдвяний ярмарок Ульма розташований біля величезного готичного собору, який має найвищий церковний шпиль у світі – 161 метр. Серед прикрас – ялинка з 18 тисячами вогників.

26. Мілан, Італія

Коли краще їхати: з 1 грудня 2026 року до 6 січня 2027 року.

Один із найвідоміших міланських ярмарків Oh Bej! Oh Bej! проводять біля замку Сфорца. Його історія налічує понад 500 років, а сама традиція бере початок у 1510 році.

27. Сент-Гелієр, Джерсі

Коли краще їхати: з 26 листопада до 20 грудня 2026 року.

Різдвяний ярмарок Genuine Jersey Simply Christmas Market проходить на Королівській площі. Його головна особливість – це підтримка місцевих майстрів і виробників. Тут можна придбати вироби ручної роботи, прикраси та місцеві подарунки.

28. Гора Пілатус, Швейцарія

Коли краще їхати: Різдво 2027 року.

У 2026 році ярмарок не проводитимуть. Локація вирізняється своїм розташуванням. Різдвяний ярмарок Christkindlimärt облаштовують на горі Пілатус на висоті 2132 метри над рівнем моря. Дістатися туди можна найкрутішою зубчастою залізницею у світі. На вершині працюють понад 40 святково прикрашених яток із пряниками, свічками та різдвяними фігурками.