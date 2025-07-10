Летом наличие реки в городе имеет особое значение, ведь это возможность спрятаться от жары. Неподалеку Львова есть одна локация с рекой, где можно не только поплавать, но и насладиться природой. Эта локация – Княжеские скалы, пишет 24 Канал.

Смотрите также Таинственные и кристально чистые: какие озера в Карпатах должен увидеть каждый

Княжеские скалы возле Львова

Княжеские скалы возвышаются над рекой Стрый, возле которой можно устроить себе отдых, в частности спастись от жары в горной реке.

Река Стрый не глубокая, а течение не очень сильное, поэтому здесь безопасно купаться. Эта локация дарит возможность насладиться скалами, которые нависают над рекой. Экзотический вид скал на фоне реки также дарит возможность сделать красивые фотографии.



Княжеские скалы / Фото mandrivnuk.info

Остановку, чтобы отдохнуть возле Княжеских скал можно запланировать, если вы путешествуете к Скалам Добвушаобе локации располагаются достаточно близко.

Расстояние между Львовом и Княжескими скалами меньше, чем 100 километров, а потому удобнее всего добираться автомобилем. Нужно ехать в направлении города Стрый, после чего следовать по трассе Е471 до села Нижнее Синевидное. В селе нужно проехать 700 метров и переехать мост.

Княжеские скалы на карте