Влітку наявність річки в місті має особливе значення, адже це можливість сховатися від спеки. Неподалік Львова є одна локація з річкою, де можна не тільки поплавати, але й насолодитися природою. Ця локація – Княжі скелі, пише 24 Канал.

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Княжі скелі біля Львова

Княжі скелі височіють над річкою Стрий, біля якої можна влаштувати собі відпочинок, зокрема врятуватися від спеки у гірській річці.

Річка Стрий не глибока, а течія не дуже сильна, тому тут безпечно купатися. Ця локація дарує можливість насолодитися скелями, які нависають над річкою. Екзотичний вигляд скель на тлі річки також дарує можливість зробити красиві світлини.



Княжі скелі / Фото mandrivnuk.info

Зупинку, щоб відпочити біля Княжих скель можна запланувати, якщо ви мандруєте до Скель Добвуша: обидві локації розташовуються досить близько.

Відстань між Львовом і Княжими скелями менше, аніж 100 кілометрів, а тому найзручніше добиратися автомобілем. Потрібно їхати в напрямку міста Стрий, після чого прямувати трасою Е471 до села Нижнє Синьовидне. У селі потрібно проїхати 700 метрів і переїхати міст.

Княжі скелі на карті