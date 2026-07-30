В сентябре путешественники могут рассчитывать не только на более приятную погоду, но и на гораздо более спокойный ритм жизни в популярных местах, пишет The Independent.

Именно в первый месяц осени во многих странах Южной Европы туристический ажиотаж начинает спадать, а цены становятся заметно доступнее. Поэтому сентябрь часто называют самым удобным временем для путешествий без лишней спешки.

Какие направления в сентябре остаются самыми выгодными?

Среди самых интересных вариантов называют Италию, где можно совместить морской отдых с прогулками по пешеходным маршрутам вдоль побережья Апулии. Такой формат подходит тем, кто хочет увидеть не только пляжи, но и живописные городки и рыбацкие деревушки.

Отдых на побережье Апулии: смотрите видео

Еще одна удачная идея – комбинированное путешествие по Италии и Словении. Начать путешествие можно в Венеции, а затем отправиться на словенский курорт Порторож. А знаменитое озеро Блед и Любляна позволяют увидеть сразу несколько разных атмосфер за одну поездку.

В Греции в конце сентября, в частности на Паксосе, еще держится почти летняя погода. У туристов есть прекрасная возможность насладиться теплым морем и солнышком, но уже без толп туристов.

Красивый остров Паксос: смотрите видео

На популярной Майорке в конце сентября жилье, включая виллы, может стоить вдвое дешевле, чем в пик сезона.

Кроме того, путешественникам советуют обратить внимание на Канны в сентябре. Если летом город на Лазурном побережье переполнен туристами, то в сентябре здесь значительно спокойнее и доступнее.

Сентябрьский отпуск особенно подходит тем, кто не любит изнурительной жары и переполненных пляжей. В этот период во многих туристических странах уже легче найти жилье, арендовать автомобиль и без очередей посетить популярные места.