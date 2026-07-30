У вересні мандрівники можуть розраховувати не лише на приємнішу погоду, а й на значно спокійніший ритм у популярних локаціях, пише The Independent.

Саме у перший місяць осені в багатьох країнах Південної Європи починає спадати туристичний ажіотаж, а ціни стають помітно доступнішими. Через це вересень часто називають найзручнішим часом для подорожей без зайвого поспіху.

Які напрями у вересні залишаються найвигіднішими?

Серед найцікавіших варіантів називають Італію, де можна поєднати морський відпочинок із прогулянками пішохідними маршрутами узбережжям Апулії. Такий формат підходить тим, хто хоче побачити не лише пляжі, а й мальовничі містечка та рибальські селища.

Відпочинок на узбережжі Апулії: дивіться відео

Ще одна вдала ідея – комбінована мандрівка Італією та Словенією. Старт мандрівки можна розпочинати у Венеції, далі до словенського курорту Порторож. А знамените озеро Блед і Любляна дають змогу побачити одразу кілька різних атмосфер за одну поїздку.

У Греції наприкінці вересня, зокрема на Паксосі, ще тримається майже літня погода. Туристи мають чудову можливість насолодитися теплим морем і сонечком, але вже без натовпів туристів.

Красивий острів Паксос: дивіться відео

На популярній Майорці наприкінці вересня житло, включно з віллами, може коштувати вдвічі дешевше, ніж у пік сезону.

Крім того, мандрівникам радять звернути увагу на Канни у вересні. Якщо влітку місто на Лазуровому узбережжі вщент забите туристами, то у вересні тут значно спокійніше й доступніше.

Вереснева відпустка особливо добре працює для тих, хто не любить виснажливої спеки та переповнених пляжів. У цей період у багатьох туристичних країнах вже легше знайти житло, орендувати авто і без черг відвідати популярні місця.