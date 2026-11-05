320 солнечных дней в году: где провести незабываемый морской отпуск в ноябре

Пляж Коньяалты в городе Анталия, Турция / Фото Esginmurat
Чтобы окунуться в атмосферу Мальдив, не обязательно лететь через полмира. В Турции есть побережье, где даже осенью можно купаться в теплом море, наслаждаться солнцем и отдыхать на роскошных курортах.
Турецкая Ривьера становится привлекательным направлением для тех, кто хочет продлить пляжный сезон. Британская журналистка Пруденс Уэйд побывала в этом регионе и рассказала в издании The Independent, чем он может удивить туристов осенью.
Почему Турецкая Ривьера подходит для осеннего отпуска?
По словам местного гида Исмета, на Турецкой Ривьере бывает около 320 солнечных дней в году. Он называет осень лучшим сезоном для посещения региона: в октябре и ноябре дневная температура воздуха достигает примерно 27 градусов тепла, а море остается теплым для купания.
Еще одно преимущество этого периода – меньшее количество туристов по сравнению с летними месяцами. Поэтому отдыхающие могут спокойнее наслаждаться пляжами и местными достопримечательностями. Турецкая Ривьера также привлекает своей доступностью: сюда можно добраться значительно быстрее, чем до дальних тропических курортов.
Какие древние достопримечательности можно увидеть в Сиде?
Одним из интересных мест региона является античный город Сиде, основанный еще в 7 веке до нашей эры. Здесь сохранились римский форум, древний театр и отреставрированный греческий фонтан. Особого внимания заслуживает инженерное наследие города. Около 2000 лет назад строители прокладывали водопроводные трубы внутри стен, а не под улицами. Это позволяло ремонтировать коммуникации без масштабных работ на дорогах.
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По словам местного гида Исмета, древняя дренажная система Сиде до сих пор функционирует. Недавно ее проверили после сильных осадков, и она успешно выдержала испытание. В древности город также имел важное торговое значение, ведь располагался на пересечении торговых путей.
Где находится город Сиде: смотреть на картах
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