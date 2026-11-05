320 сонячних днів на рік: де провести незабутню морську відпустку в листопаді

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Турецька Рив'єра стає привабливим напрямком для тих, хто хоче продовжити пляжний сезон. Британська журналістка Пруденс Вейд побувала в регіоні та розповіла у виданні The Independent, чим він може здивувати туристів восени.

Чому Турецька Рив'єра підходить для осінньої відпустки?

За словами місцевого гіда Ісмета, на Турецькій Рив'єрі буває близько 320 сонячних днів на рік. Він називає осінь найкращим сезоном для відвідування регіону: у жовтні та листопаді температура повітря вдень сягає приблизно 27 градусів тепла, а море залишається теплим для купання.

Ще одна перевага цього періоду – це менша кількість туристів порівняно з літніми місяцями. Тож відпочивальники можуть спокійніше насолоджуватися пляжами та місцевими пам'ятками. Турецька Рив'єра також приваблює доступністю: сюди можна дістатися значно швидше, ніж до далеких тропічних курортів.

Які стародавні пам'ятки можна побачити в Сіде?

Одним із цікавих місць регіону є античне місто Сіде, засноване ще у 7 столітті до нашої ери. Тут збереглися римський форум, стародавній театр і відреставрований грецький фонтан. Особливої уваги заслуговує інженерна спадщина міста. Близько 2000 років тому будівничі прокладали водопровідні труби всередині стін, а не під вулицями. Це дозволяло ремонтувати комунікації без масштабних робіт на дорогах.

Відновлені білі мармурові колони Храму Аполлона в античному місті Сіде, Туреччина / фото Maksym Kozlenko

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За словами місцевого гіда Ісмета, давня дренажна система Сіде досі функціонує. Нещодавно її перевірили після сильних опадів, і вона успішно витримала випробування. У давнину місто також мало важливе торговельне значення, адже розташовувалося на перетині торгових маршрутів.

Де розташоване місто Сіде: дивитись на картах