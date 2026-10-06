Для тех, кто мечтает о море посреди зимы, декабрь может стать подходящим временем для путешествия. 24 Канал рассказывает о 4 направлениях, где можно провести отпуск у моря.

Где в декабре можно совместить море, солнце и экскурсии?

Египет

В декабре Египет входит в самый прохладный период года, однако на побережье Красного моря погода остается подходящей для пляжного отдыха. Температура воды превышает 20 градусов, поэтому купание, сноркелинг и дайвинг остаются доступными. При этом декабрь хорошо подходит не только для пляжа.

На юге страны, в частности в Луксоре и Асуане, днем температура держится примерно на уровне 24 градусов, что создает комфортные условия для прогулок и осмотра достопримечательностей. Для пляжного отдыха можно выбрать Шарм-эль-Шейх, Хургаду или Марса-Алам. Здесь в декабре солнечно и достаточно тепло, чтобы проводить время на золотистых пляжах, плавать в прозрачной воде и заниматься водными видами спорта.

Египет / фото Canva

В то же время декабрь в Египте – пик сезона. Туристов становится больше, а цены на авиабилеты, жилье и туристические услуги растут, особенно ближе к Рождеству и Новому году. Поэтому поездку рекомендуется планировать заранее.

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Таиланд

Таиланд в декабре также подходит для зимнего отдыха у моря, однако важно правильно выбрать побережье. Пхукет, Краби, Као-Лак и Ко-Ланта расположены на Андаманском побережье, где декабрь приходится на благоприятный пляжный сезон. На Пхукете средняя температура днем составляет около 31 градуса, а ночью – примерно 23 градуса.

В Краби и на других курортах Андаманского побережья условия также в целом благоприятны для пляжного отдыха, хотя иногда возможны дожди. Пхукет подойдет тем, кто хочет совместить море с большим выбором ресторанов, жилья и развлечений.

Краби стоит рассмотреть ради пляжей, известняковых скал и поездок на острова. А Ко-Ланта может быть интересна тем, кто ищет более спокойный отдых и хочет провести несколько дней в одном месте.

Таиланд / фото Canva

Однако не все острова Таиланда одинаково подходят для поездки в декабре. На Ко-Самуи дневная температура составляет около 29 градусов, но декабрь там все еще приходится на более влажный сезон. Похожая ситуация на Ко-Пхангане и Ко-Тао.

Какие острова подойдут для настоящего тропического отдыха?

Мальдивы

Мальдивы в декабре – это вариант для тех, кто хочет провести зимний отпуск среди теплого океана и белых песчаных пляжей. Средняя дневная температура в течение месяца составляет от 25 до 29 градусов, а влажность в среднем достигает 80%. В первой половине декабря могут быть короткие дожди, однако во второй половине месяца обычно становится суше, жарче и солнечнее.

Мальдивы / фото Canva

Дожди ожидаются примерно в течение 12 дней месяца. Температура моря в декабре может опускаться до 20 градусов, однако она остается комфортной для купания. На Мальдивах можно проводить время на пляже, заниматься снорклингом и дайвингом, отправиться на катамаране к другим атоллам или просто отдыхать у океана. Среди пляжей, на которые стоит обратить внимание:

Cocoa Island, известный прозрачной водой, белым песком и коралловыми рифами,

известный прозрачной водой, белым песком и коралловыми рифами, Baros Beach с белым песком и чистой водой.

Декабрь также приходится на праздничный сезон. Многие курорты организуют вечеринки и специальные мероприятия, а некоторые предлагают рождественские ужины и тематические программы.

Канарские острова

Канарские острова в декабре не могут похвастаться тропической жарой, однако зимой здесь сохраняется мягкая погода, подходящая как для пляжного отдыха, так и для активных путешествий. Средняя температура днем составляет около 22 градусов, а ночью – примерно 15 градусов. В среднем в декабре бывает около 5 дождливых и 21 солнечный день.

Однако погода различается в зависимости от острова и высоты над уровнем моря. Южные пляжи, а именно Плайя-дель-Инглес на Гран-Канарии, подходят для отдыха под солнцем. На Тенерифе популярным местом для водных видов спорта является Эль-Медано. Главное преимущество Канарских островов в декабре – это возможность не ограничиваться пляжем.

Канарские острова / фото Canva

В более комфортную прохладную погоду можно отправляться в пешие походы, исследовать вулканические ландшафты, кататься на велосипеде или посещать винодельни Тенерифе. На островах также проходят праздничные мероприятия.