Для тих, хто мріє про море посеред зими, грудень може стати вдалим часом для подорожі. 24 Канал розповідає про 4 напрямки, де можна провести відпустку біля моря.

Де у грудні можна поєднати море, сонце та екскурсії?

Єгипет

Єгипет у грудні входить у найпрохолодніший період року, однак на узбережжі Червоного моря погода залишається придатною для пляжного відпочинку. Температура води перевищує 20 градусів, тому купання, снорклінг і дайвінг залишаються доступними. При цьому грудень добре підходить не лише для пляжу.

На півдні країни, зокрема в Луксорі та Асуані, вдень температура тримається приблизно на рівні 24 градусів, що створює комфортні умови для прогулянок та огляду пам'яток. Для пляжної відпустки можна обрати Шарм-ель-Шейх, Хургаду або Марса-Алам. Тут у грудні сонячно і достатньо тепло, щоб проводити час на золотистих пляжах, плавати у прозорій воді та займатися водними видами активностей.

Єгипет / фото Canva

Водночас грудень в Єгипті є піковим сезоном. Туристів стає більше, а ціни на перельоти, житло та туристичні послуги зростають, особливо ближче до Різдва та Нового року. Тому поїздку радять планувати заздалегідь.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Таїланд

Таїланд у грудні також підходить для зимової відпустки біля моря, однак важливо правильно обрати узбережжя. Пхукет, Крабі, Као-Лак і Ко-Ланта розташовані на Андаманському узбережжі, де грудень припадає на сприятливий пляжний сезон. На Пхукеті середня температура вдень становить близько 31 градуса, а вночі приблизно 23 градуси.

У Крабі та на інших курортах Андаманського узбережжя умови також загалом сприятливі для пляжного відпочинку, хоча інколи можливі дощі. Пхукет підійде тим, хто хоче поєднати море з великою кількістю ресторанів, житла та розваг. Крабі варто розглянути заради пляжів, вапнякових скель та поїздок на острови. А Ко-Ланта може бути цікавою для тих, хто шукає спокійніший відпочинок і хоче провести кілька днів в одному місці.

Таїланд / фото Canva

Проте не всі острови Таїланду однаково підходять для грудневої поїздки. На Ко-Самуї температура вдень становить близько 29 градусів, але грудень там все ще припадає на вологіший сезон. Схожа ситуація на Ко-Пхангані та Ко-Тао.

Які острови підійдуть для справжнього тропічного відпочинку?

Мальдіви

Мальдіви у грудні – це варіант для тих, хто хоче провести зимову відпустку серед теплого океану та білих піщаних пляжів. Середня денна температура протягом місяця становить від 25 до 29 градусів, а вологість у середньому сягає 80%. Перша половина грудня може бути з короткими дощами, однак друга частина місяця зазвичай стає сухішою, спекотнішою та сонячнішою.

Мальдіви / фото Canva

Дощі очікуються приблизно протягом 12 днів місяця. Температура моря у грудні може опускатися до 20 градусів, проте вона є комфортною для плавання. На Мальдівах можна проводити час на пляжі, займатися снорклінгом і дайвінгом, вирушити на катамарані до інших атолів або просто відпочивати біля океану. Серед пляжів, на які варто звернути увагу:

Cocoa Island, відомий прозорою водою, білим піском і кораловими рифами,

відомий прозорою водою, білим піском і кораловими рифами, Baros Beach із білим піском та чистою водою.

Грудень також припадає на святковий сезон. Багато курортів організовують вечірки та спеціальні заходи, а деякі пропонують різдвяні вечері та тематичні програми.

Канарські острови

Канарські острови у грудні не можуть похвалитися тропічною спекою, однак взимку тут зберігається м'яка погода, яка підходить і для пляжного відпочинку, і для активних мандрівок. Середня температура вдень становить близько 22 градусів, а вночі приблизно 15 градусів. У середньому в грудні буває близько 5 дощових і 21 сонячний день.

Проте погода відрізняється залежно від острова та висоти. Південні пляжі, а саме Playa del Ingles на Гран-Канарії, підходять для відпочинку під сонцем. На Тенерифе популярним місцем для водних видів спорту є Ель-Медано. Головна перевага Канарських островів у грудні – це можливість не обмежуватися пляжем.

Канарські острови / фото Canva

У комфортнішу прохолодну погоду можна вирушати в піші походи, досліджувати вулканічні ландшафти, кататися на велосипеді або відвідувати виноробні Тенерифе. На островах також проходять святкові події.