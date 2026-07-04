Сколько стоит отдых на море за границей летом-2026: подборка с ценами

Выбрать страну для летнего отдыха у моря бывает сложнее, чем кажется. Одни курорты привлекают доступными ценами, другие – красивыми пляжами или сервисом, но могут существенно ударить по кошельку. Хорошая новость заключается в том, что даже при разных финансовых возможностях можно найти направление, чтобы полежать на пляже и поплавать в соленой воде.

Чтобы упростить выбор, на странице @official_poehalisnami собрали популярные морские направления и сравнили, во сколько обойдется отпуск в каждом из них.

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Во сколько обойдется поездка на море летом 2026 года?

Стоимость отдыха в Черногории начинается от 26 тысяч гривен на двоих при автобусном туре из Киева. При выезде из Львова минимальная стоимость начинается от 28 тысяч гривен. Если лететь из Польши, то будет дороже – от 41 тысячи гривен на двоих.

Отдых в Болгарии стоит от 28 тысяч гривен на двоих, если ехать на автобусе из Львова. Из Киева – от 29 тысяч гривен. В эту цену входят только завтраки.

Автобусные туры в Албанию начинаются от 36 тысяч гривен на двоих, а если лететь самолетом из Польши – от 44 тысяч гривен.

Турция – от 44 тысяч гривен на двоих с вылетом из аэропорта Кишинева. Отметим, что речь идет именно о самых дешевых вариантах, отели с высоким уровнем сервиса будут стоить значительно дороже.

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Греция – от 47 тысяч гривен на двоих в автобусном туре из Львова или от 50 тысяч с вылетом из Польши. В стоимость входят завтраки и ужины.

В Египте минимальная стоимость отдыха по системе "все включено" – от 48 тысяч гривен на двоих.

В Хорватии отдых дороже. Даже автобусный тур обойдется не менее чем в 60 тысяч гривен на двоих. Туры в Тунис тоже начинаются от 60 тысяч гривен на двоих.

Отдых на Кипре с вылетом из Кишинева стоит от 66 тысяч гривен на двоих, а в Испании – от 70 тысяч гривен.

Кстати, ранее мы рассказывали о 3 недорогих направлениях, которые подойдут для туристов с ограниченным бюджетом. Ведь отпуск не обязательно должен стоить целое состояние.