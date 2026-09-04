По данным Express, после окончания высокого сезона в Люксембурге часто проще найти жилье, а билеты могут стоить дешевле. Для путешественников это означает более широкий выбор отелей и меньший риск переплатить.

В то же время интерес к стране подпитывает не только практичность, но и сама атмосфера места. Люксембург сочетает в себе живописные каньоны вдоль рек Альзетт и Петрюс, богатое историческое наследие и отличную гастрономическую кухню. Именно эта комбинация и делает его особенно удачным направлением для осени, когда прогулки по городу уже не изнуряет жара.

Что стоит увидеть в Люксембурге?

Одной из главных достопримечательностей столицы остаются казематы Бок – сеть подземных оборонительных туннелей XVII века, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Рядом с ними туристы обычно отправляются в Старый город, где сохранились фортификационные сооружения, узкие мощеные улочки, старинные здания и уютные кафе.

Как выглядит Люксембург осенью: смотрите видео

В дождливую погоду Люксембург тоже не теряет своего шарма, ведь здесь немало музеев, ресторанов и галерей, где можно без спешки провести несколько часов. А когда погода располагает к долгим прогулкам, город открывается совсем по-другому – через панорамы, мосты и тихие кварталы, из которых и складывается его особое настроение.

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До октября температура в Люксембурге держится на уровне 20 °C, а вот в ноябре уже резко опускается до 7 °C. Осень отличается довольно переменчивой погодой, поэтому в поездку рекомендуется брать качественную водонепроницаемую обувь, теплую куртку и одежду под нее. Помимо открытых достопримечательностей здесь еще есть много других мест, в которых можно с пользой провести время в дождливый день.

Что еще стало популярным этой осенью?

Люксембург – не единственное направление, к которому в этом сезоне возросло внимание. Туристы все чаще обращают взор на менее очевидные места, где можно получить новые впечатления без больших толп и почувствовать более спокойный ритм путешествия.

Саранда, Албания – рост интереса на 110%.

Будва, Черногория – рост интереса на 85%.

Любляна, Словения – рост интереса на 80%.

Такая тенденция показывает, что осенние поездки по Европе все чаще строят не вокруг самых известных мегаполисов, а вокруг более спокойных и менее раскрученных мест. Для многих путешественников это способ увидеть больше, потратить меньше и вернуться из поездки без ощущения туристического хаоса.