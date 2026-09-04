За даними Express, після завершення високого сезону в Люксембурзі часто простіше знайти житло, а квитки можуть коштувати дешевше. Для подорожувальників це означає ширший вибір готелів і менше ризиків переплатити.

Водночас інтерес до країни підживлює не лише практичність, а й сама атмосфера місця. Люксембург поєднує мальовничі каньйони вздовж річок Альзетт і Петрюс, багату історичну спадщину та сильну гастрономічну кухню. Саме ця комбінація й робить його особливо вдалим напрямком для осені, коли прогулянки містом уже не виснажує спека.

Що варто побачити в Люксембурзі?

Однією з головних принад столиці залишаються каземати Бок – мережа підземних оборонних тунелів XVII століття, що входять до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Поруч із ними туристи зазвичай вирушають у Старе місто, де збереглися фортифікації, вузькі мощені вулиці, старовинні будівлі та затишні кав’ярні.

Як виглядає Люксембург восени: дивіться відео

У дощову погоду Люксембург теж не втрачає свого шарму, бо тут є чимало музеїв, ресторанів і галерей, де можна провести кілька годин без поспіху. А коли погода сприяє довгим прогулянкам, місто відкривається зовсім по-іншому – через панорами, мости та тихі квартали, з яких і складається його особливий настрій.

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До жовтня температура в Люксембурзі тримається на рівні 20°C тепла, а от в листопаді вже різко опускається до 7°C. Осінь є досить мінливою погодою, тому в поїздку радять брати якісне водонепроникне взуття, теплу куртку й одяг під низ. Крім відкритих пам'яток тут ще є багато інших місць, в яких можна корисно провести час в дощовий день.

Які ще напрямки стали популярними цієї осені?

Люксембург не єдиний напрямок, до якого цього сезону зросла увага. Туристи дедалі частіше дивляться у бік менш очевидних місць, де можна отримати нові враження без великих натовпів і відчути більш спокійний ритм подорожі.

Саранда, Албанія – зростання інтересу на 110%.

Будва, Чорногорія – зростання інтересу на 85%.

Любляна, Словенія – зростання інтересу на 80%.

Така тенденція показує, що осінні поїздки в Європі дедалі частіше будуються не навколо найвідоміших мегаполісів, а навколо спокійніших і менш розкручених локацій. Для багатьох мандрівників це спосіб побачити більше, витратити менше і повернутися з подорожі без відчуття туристичного хаосу.