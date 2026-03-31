Не попсовые Барселона или Мадрид: 5 городов в Испании, которые стоит посетить хотя бы раз в жизни

Испания – это одна из самых популярных европейских стран среди туристов. Только за прошлый год ее посетило 96,8 миллиона иностранцев. Большинство туристов едут в такие популярные города как Барселона и даже не знают, где скрыты настоящие жемчужины этой страны.

Для тех, кто хочет почувствовать настоящую Испанию без туристов, Travel Off Path подготовил список из 5 городов, которые изменят ваши представления об этой стране.

Какие уникальные города стоит посетить в Испании?

Ла-Корунья

Этот оживленный портовый город расположен на берегу Атлантического океана и славится стеклянными, окрашенными в белый цвет фасадами и узкими переулками, ведущими к аркадным площадям. Сердце Ла-Коруньи – это площадь Марии Питы, которую так назвали в честь местной героини – женщины, противостоявшей английской армаде.

Прогулявшись полчаса по побережью от центра, можно увидеть Башню Геркулеса – старейший в мире римский маяк, который до сих пор работает. Его история восходит к I веку нашей эры. Маяк расположен на ветряных скалах среди диких атлантических пляжей и является воплощением магии Старого Света.



Башня Геркулеса в Ла-Корунье

Менорка

Менорка – это спокойная и чистая альтернатива популярной Майорке, это настоящий глоток свежего воздуха среди суетливого испанского лета. Значительная часть острова находится под охраной ЮНЕСКО, из-за чего она до сих пор незастроенная и аутентичная. Здесь меньше развлекательных зон и дорогих отелей, но больше дикой природы и средневековой архитектуры.

Остров Менорка

Иерро

Иерро – это маленький отдаленный остров Канарского архипелага. Здесь нет отелей "все включено" и идеальной пляжной инфраструктуры. Зато есть лавровые леса, вулканические ландшафты и семейные виноградники. Здесь обязательно надо посетить смотровую площадку Мирадор-де-ла-Пенья, с которой открываются захватывающие виды на Атлантику.

Куэнка

Этот город сочетает типичные европейские улочки, первый готический собор Испании и крутые скалы, на которых стоят дома. Деревянные балконы выступают над ущельями и кажется, что они вот-вот упадут. В некоторых домах до сих пор живут местные, некоторые – работают как рестораны, которые точно стоит посетить.

Дома на скалах в Куэнке

Сеута

Сеута – это испанский автономный город, который расположен на другом континенте – в Африке. Здесь Андалусия встречается с Марокко, что создает совершенно уникальную для Испании атмосферу. По данным в Википедии, этот испанский анклав с трех сторон окружен территорией Марокко и лишь с севера – водами Средиземного моря.

В начале 8 века Сеуту завоевали мусульмане, а впоследствии – захватили португальцы. Испании город принадлежит с 1668 года.

