Не попсовые Барселона или Мадрид: 5 городов в Испании, которые стоит посетить хотя бы раз в жизни
- Испания предлагает уникальные туристические места вне Барселоны, такие как Ла-Корунья, Менорка и тому подобное.
- Ла-Корунья славится древним римским маяком, Менорка – природой под охраной ЮНЕСКО.
Испания – это одна из самых популярных европейских стран среди туристов. Только за прошлый год ее посетило 96,8 миллиона иностранцев. Большинство туристов едут в такие популярные города как Барселона и даже не знают, где скрыты настоящие жемчужины этой страны.
Для тех, кто хочет почувствовать настоящую Испанию без туристов, Travel Off Path подготовил список из 5 городов, которые изменят ваши представления об этой стране.
Какие уникальные города стоит посетить в Испании?
Ла-Корунья
Этот оживленный портовый город расположен на берегу Атлантического океана и славится стеклянными, окрашенными в белый цвет фасадами и узкими переулками, ведущими к аркадным площадям. Сердце Ла-Коруньи – это площадь Марии Питы, которую так назвали в честь местной героини – женщины, противостоявшей английской армаде.
Прогулявшись полчаса по побережью от центра, можно увидеть Башню Геркулеса – старейший в мире римский маяк, который до сих пор работает. Его история восходит к I веку нашей эры. Маяк расположен на ветряных скалах среди диких атлантических пляжей и является воплощением магии Старого Света.
Башня Геркулеса в Ла-Корунье / Фото Alby Set
Менорка
Менорка – это спокойная и чистая альтернатива популярной Майорке, это настоящий глоток свежего воздуха среди суетливого испанского лета. Значительная часть острова находится под охраной ЮНЕСКО, из-за чего она до сих пор незастроенная и аутентичная. Здесь меньше развлекательных зон и дорогих отелей, но больше дикой природы и средневековой архитектуры.
Иерро
Иерро – это маленький отдаленный остров Канарского архипелага. Здесь нет отелей "все включено" и идеальной пляжной инфраструктуры. Зато есть лавровые леса, вулканические ландшафты и семейные виноградники. Здесь обязательно надо посетить смотровую площадку Мирадор-де-ла-Пенья, с которой открываются захватывающие виды на Атлантику.
Природные бассейны на острове Иерро: видео
Куэнка
Этот город сочетает типичные европейские улочки, первый готический собор Испании и крутые скалы, на которых стоят дома. Деревянные балконы выступают над ущельями и кажется, что они вот-вот упадут. В некоторых домах до сих пор живут местные, некоторые – работают как рестораны, которые точно стоит посетить.
Сеута
Сеута – это испанский автономный город, который расположен на другом континенте – в Африке. Здесь Андалусия встречается с Марокко, что создает совершенно уникальную для Испании атмосферу. По данным в Википедии, этот испанский анклав с трех сторон окружен территорией Марокко и лишь с севера – водами Средиземного моря.
В начале 8 века Сеуту завоевали мусульмане, а впоследствии – захватили португальцы. Испании город принадлежит с 1668 года.
Где расположена Сеута: карта
Какие еще места в Испании стоит увидеть?
Благодаря своим нетронутым пляжам и пешеходным маршрутам популярным в Испании становится остров Онс. Добраться до острова можно только морем и то не всем – власть контролирует количество туристов, которое ежедневно сюда прибывает. Такое решение приняли для сохранения природы Онса.
В списке самых красивых мест мира в 2026 году первое место занял испанский горный регион Пикос-де-Европа. Здесь есть густые леса, известняковые горы и глубокие ущелья.
Частые вопросы
Какие города в Испании можно посетить, чтобы избежать туристических толп?
Travel Off Path рекомендует посетить Ла-Корунью, Менорку, Иерро, Куэнку и Сеуту – города, которые предлагают уникальные впечатления без чрезмерного количества туристов.
Почему Ла-Корунья является особенным местом для посещения?
Ла-Корунья – это оживленный портовый город с уникальными стеклянными фасадами и исторической площадью Марии Питы. Также здесь расположена Башня Геркулеса – старейший римский маяк в мире, который до сих пор работает.
Чем отличается остров Менорка от других популярных испанских курортов?
Менорка – это более спокойная и чистая альтернатива популярной Майорке. Большая часть острова находится под охраной ЮНЕСКО, из-за чего здесь сохранились дикие природные ландшафты и средневековая архитектура.
