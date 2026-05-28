Куда поехать, если вы впервые собрались в Хорватию: советы от местной жительницы

Хорватия очень многогранная страна. Здесь есть и живописные бухты с бирюзовой водой, и старинные города, которые охраняются ЮНЕСКО, и невероятные природные парки. Из-за этого туристам, которые едут в Хорватию впервые, может быть сложно понять, куда именно планировать свой маршрут.

Украинка Ольга Лозица, которая живет в Хорватии и ведет свой тикток-блог @helga_pesh, помогла с этим разобраться. Она дала советы, которые помогут туристам выбрать курорт, в соответствии с ожиданиями от отпуска.

Как спланировать первое путешествие в Хорватию?

Украинка советует планировать свое первое путешествие в Хорватию вокруг "классической" Далмации – исторического региона вдоль Адриатического побережья. Здесь есть все, что нужно для идеального отпуска и что сформирует лучшее впечатление от страны – море, старые города, острова и национальные парки.

Если для вас на первом месте архитектура и прогулки по древним городам, тогда стоит выбирать город из этого списка: Шибеник, Задар, Трогир, Сплит, Омиш, Дубровник. Если же вы планируете отдохнуть на берегу моря, то подойдут Сплит, Омиш и Макарская Ривьера.

Макарская Ривьера простирается на 60 километров и здесь есть много разных сел и городков. Украинка рассказала несколько слов о самых популярных из них, чтобы туристам было легче сориентироваться.

Брела – курорт с очень красивой природой. Здесь есть знаменитые сосновые леса на пляжах, бирюзовая вода и живописные бухты;

Тучепы – поселок со спокойной атмосферой и длинными пляжами;

Макарска – город, где кроме пляжей, есть еще красивая архитектура и шумная набережная;

Башка Вода – красивая природа, комфортные пляжи и спокойная атмсфера;

Подгора – спокойный пляжный отдых.

Живописный пляж в Бреле

Ольга даже поделилась списком лучших пляжей всего региона. Вы можете выбрать любой из них и точно останетесь довольны отдыхом.

В Бреле – Punta Rata, Podrace,

в Макарской – Nugal Beach, Makarska Beach,

в Тучепе – Tucepi Beach,

в Башка Вода – Plaza Nikolina,

в Сплите – Znjan,

в Омише – Velika plaza,

на острове Брач – Zlatni Rat,

в Дубровнике – Plaza Sveti Jakov.

Если вы планируете остановиться в Сплите, тогда стоит добавить в маршрут острова Хвар, Брач и Вис. Если в Дубровнике – острова Локрум и Млет. Задар станет отличной отправной точкой к Плитвицким озерам и островам Паг и Дуги Оток. В то же время те, что выбрали Макарскую, смогут удобно совместить пляжный отдых с посещением национального парка Биоково и острова Брач.

Что еще стоит знать об отдыхе в Хорватии?

В Хорватии большинство пляжей галечные, а не песчаные. В магазинах и ресторанах можно рассчитаться карточкой, но немного наличных про запас лишними не будут. Посетить острова можно паромом или катамараном, первым будет быстрее, но немного дороже.

Ранее мы сообщали, что улететь в Задар из Польши можно всего за 3 тысячи гривен в обе стороны. Такие доступные билеты есть на середину июля, когда вода в Адриатическом море уже достаточно прогреется для долгого и расслабленного купания. Правда, этот период считается пиком сезона, а потому туристов на пляжах и улицах будет довольно много.