Не Санторини: 4 греческих острова, которые стали хитами среди украинцев
- В 2026 году Греция останется популярным направлением для украинцев, с растущим интересом к островам Закинф, Кос, Родос и Корфу.
- Туроператоры планируют полетные программы на греческие острова из разных европейских стран, а также автобусные маршруты из Киева и Львова.
Греция уже несколько лет подряд остается одним из самых популярных направлений для украинцев. Сочетание качественного сервиса, исторических мест, удобной инфраструктуры и вкусной кухни делает страну особенно привлекательной на фоне других курортов. В 2026 году турагенты прогнозируют "островной бум" популярность островов, каждый из которых предлагает свою атмосферу и локальный опыт.
О том, какие греческие острова стоит выбрать для отдыха в 2026 году, 24 Каналу рассказала директор туристического агентства "Полечу, куда хочу!" Наталья Якименко.
Турагенты фиксируют стабильный спрос на Грецию среди украинцев. Это направление, которое дает предсказуемое качество отдыха: хорошие отели, кухня, сервис, атмосфера.
Важно и то, что на многих курортах сейчас значительно меньше туристов из России. В 2026 году популярными будут острова Закинф, Кос, Родос и Корфу, куда удобно добраться через Кишинев – это оптимальная логистика для украинцев,
– рассказала Якименко.
По словам директора Join UP! Ukraine Ирины Мосулезной, в конце апреля – начале мая стартует полетная программа на греческие острова из Молдовы, Румынии, Чехии, стран Балтии, а в июне из Польши. В этом сезоне туроператор планирует отправить в Грецию:
- около 3 тысяч украинцев из Жешува;
- около 20 тысяч – из Кишинева;
- еще несколько тысяч из ряда аэропортов упомянутых выше стран;
- также есть автобусная программа в Грецию, которая стартует из Киева и Львова.
Какие острова Греции стоит выбрать для отдыха в 2026 году?
- Закинф: черепахи и бирюзовые бухты
Закинф – небольшой, но очень живописный остров, который идеально подойдет для тех, кто ищет чистое море, природные ландшафты и спокойные пляжи. Именно здесь есть место гнездования редких черепах Caretta caretta – и это один из немногих курортов Европы, где их можно увидеть в естественной среде.
Остров известен своими бухтами с кристально прозрачной водой, многие из которых доступны только с моря. Поэтому водные прогулки здесь – обязательная часть отдыха: это возможность увидеть побережье с другого ракурса, найти "секретные" пляжи и встретить закат прямо на воде.
Среди самых известных локаций:
- Navagio Beach с легендарным кораблем в бухте, который сегодня можно увидеть только со смотровых площадок;
- Gerakas Beach – часть национального парка черепах;
- Kalamaki – спокойный пляж с пологим заходом в море.
Закинф также достоин внимания гастрономически: здесь рекомендуют попробовать баклажаны skordostoubi, запеченную баранину kleftiko, локальные мясные блюда в густых соусах и традиционные десерты вроде mandolato. Атмосферу острова лучше всего почувствовать в небольших тавернах и во время вечерних прогулок по городу.
По формату отдыха Закинф универсален: Лаганас подойдет как для молодежи с активной ночной жизнью, так и для семей благодаря широкому песчаному пляжу, а регион Циливи – хороший вариант для путешествий с детьми.
Знаменитый пляж Навайо / Фото Depositphotos
- Кос: компактный остров для легкого отдыха
Кос часто называют одним из самых удобных островов для отдыха – он небольшой, зеленый и очень комфортный с точки зрения логистики. Здесь легко совместить пляжный релакс с короткими поездками и экскурсиями.
Остров имеет интересное сочетание истории и природы – от античных руин и храмов до термальных источников и длинных песчаных пляжей. Кос также популярен среди любителей велопрогулок – благодаря равнинному рельефу здесь хорошо развита велосипедная инфраструктура.
Местная кухня – классическая греческая с акцентом на простоту и качество ингредиентов: свежая рыба, морепродукты, сыр, оливковое масло и легкие закуски.
Кос особенно подходит для пар и семей, которые ищут спокойный отдых без чрезмерного шума, но с возможностью разнообразить отпуск экскурсиями.
- Родос: история, масштаб и многообразие
Родос – один из крупнейших и самых разнообразных греческих островов. Его главное преимущество – сочетание пляжного отдыха, истории и активного туризма.
Старый город Родоса является объектом наследия ЮНЕСКО и создает ощущение полного погружения в средневековую атмосферу. В то же время на острове много современных курортов с развитой инфраструктурой, что делает его комфортным для различных категорий туристов.
Природные локации здесь не менее впечатляющие – от бухт с бирюзовой водой до зеленых долин и горных маршрутов. Родос также известен своими ветряными побережьями, что делает его популярным среди серферов.
Этот остров хорошо подойдет тем, кто хочет совместить отдых у моря с насыщенной программой: экскурсии, активности, гастрономия и ночная жизнь.
Обратите внимание! Ранее мы публиковали собственный репортаж об отдыхе на Родосе.
Город Линдос на Родосе / Фото Софии Минджоси для 24 Канала
- Корфу: зеленый остров с европейским характером
Корфу отличается среди греческих островов своей зеленью и архитектурой. Благодаря влиянию Венеции, Франции и Великобритании он имеет более "европейский" вид, чем классические греческие курорты.
Здесь много живописных бухт, холмов и старинных городков с узкими улочками. Природа острова более насыщенная и разнообразная – от оливковых рощ до скалистых побережий.
Корфу идеально подходит для спокойного, эстетического отдыха – прогулок, гастрономических открытий и релакса. В то же время здесь достаточно активностей – от водных видов спорта до путешествий по острову.
Кухня имеет свои особенности: здесь чувствуется итальянское влияние, больше соусов и более сложных вкусовых сочетаний, чем в классической греческой кухне.
Это хороший выбор для пар, а также для тех, кто хочет совместить море, природу и культурный опыт.
Почему украинцы выбирают Грецию для отдыха?
По словам Натальи Якименко, в 2026 году Греция продолжит укреплять позиции одного из самых комфортных направлений для украинцев. Удобная логистика через Кишинев, предсказуемый уровень сервиса и большое количество островов с разным характером позволяют выбрать формат отдыха под любой запрос.
И если раньше туристы выбирали "самое популярное", то сейчас все больше обращают внимание на атмосферные небанальные места. Островная часть Греции подходит для этого идеально – каждый раз можно открывать для себя новый аутентичный курорт, непохожий на другие.
Частые вопросы
