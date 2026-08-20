Травел-блогерша @valentinnee.nn поделилась тремя идеями для нишевого осеннего путешествия по Европе. И что самое важное – все варианты к тому же довольно бюджетные.

Куда поехать осенью в Европе, чтобы не быть как все?

1. Мини-круиз по Балтике и Скандинавии

Можно выбрать разные маршруты: Таллинн и Стокгольм, Хельсинки и Стокгольм или Копенгаген и Осло. Именно третий вариант больше всего понравился путешественнице, ведь во время него пассажиры проплывают мимо невероятных норвежских фьордов.

Это невероятное зрелище и очень бюджетный вариант. В прошлом году я заплатила всего 173 евро за перелет из Кракова в Копенгаген и обратно и 2 ночи на круизе,

– рассказала девушка.

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Круиз по норвежским фьордам / Фото Depositphotos

2. Автопутешествие по Балканам

Начните путешествие с невероятной Словении, обязательно остановитесь в городе Мостар в Боснии и Герцеговине, а последнюю остановку сделайте на побережье Черногории. Такое путешествие запомнится на всю жизнь: Словения славится огромным количеством природных достопримечательностей и водопадов, Босния и Герцеговина – османской архитектурой и каменными улицами, а Черногория – идеальным сочетанием гор и моря. Все города очень колоритные и совершенно разные.

Если нет возможности поехать на автомобиле, то можно недорого полететь самолетом лоукост-компании WizzAir, а уже между самими странами передвигаться на автобусах, что довольно удобно.



Невероятный город Мостар / Фото Unsplash

3. Доломитовые Альпы

В последние годы Альпы становятся все более популярными среди туристов, но на фоне других мест все равно остаются довольно нишевым направлением. Не обязательно отправляться в поход по горам, можно спланировать путешествие в небольшие горные городки – Больцано, Брессаноне, Мерано. Виды здесь настолько красивы, что достаточно просто гулять и наслаждаться.

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Осень – прекрасное время, чтобы открыть для себя Европу не с туристических открыток, а с новой, менее очевидной стороны. Поэтому, если хочется изменить привычный маршрут, избежать толп и привезти домой по-настоящему необычные впечатления, стоит смелее экспериментировать с направлениями. Возможно, именно одно из этих путешествий станет вашим новым осенним фаворитом.