Куда поехать, чтобы отсрочить зиму: 5 самых теплых стран Европы
Источник:Euronews
Если мысли о похолоданиях, снеге и морозах вызывают беспокойство, стоит запланировать маршрут, который поможет отсрочить зиму. К счастью, некоторые страны Европы предлагают теплый климат и прогретое солнцем море.
Портал Euronews собрал города, отметки термометра в которых выше нуля. Любое из предложенных направлений идеально подойдет для короткого зимнего отпуска.
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5. Тирана, Албания
Столица Албании славится своей архитектурой и вертикальным лесом от архитектора Стефано Боэри. Так что причин посетить эту страну – множество.
В среднем, температура в ноябре держится на отметке 17°C, в декабре она снижается до 15°C.
4. Рим, Италия
Рим – всегда хорошая идея для поездки. Помимо большого количества культурных достопримечательностей, итальянский отдых предлагает отдых на многочисленных побережьях. В пригороде Рима есть множество пляжей, при этом температура воды даже в декабре составляет 21°C. Средняя максимальная температура воздуха в декабре -15°C.
3. Афины, Греция
Афины – еще одно классическое туристическое направление с большим количеством достопримечательностей и прогретой воды.
Именно в Афинах зарегистрировано больше всего солнечных дней среди всех городов в нашем списке: в 2020 году их было 268 (это почти 75%). Максимальная температура воздуха в ноябре и декабре держится на отметке 17°C.
2. Лиссабон, Португалия
Столица Португалии Лиссабон и близлежащий регион Кашкайш держит среднюю температуру воздуха 17°C до конца года. Это идеальное место для тех, кто хочет встретить праздники под южноевропейским солнцем.
1. Валлетта, Мальта
Мальта – лучшее направление для тех, кто хочет насладиться плаванием в море в канун Нового года. Средняя температура воды составляет 20 – 22°C.
На Мальте зафиксировано более 230 солнечных дней в году, а средняя максимальная температура воздуха в ноябре и декабре составляет 19°C.