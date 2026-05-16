Невероятное море, бункеры Ходжи и копеечные цены: почему Албания сейчас – самая интересная страна Балкан

Об Албании до недавнего времени знали мало, хотя это действительно чрезвычайно интересная и особенная страна. Заблокированная на десятилетия от всего мира, она открылась для туристов позже всех соседей.

Но именно поэтому здесь можно до сих пор отдыхать без толп, без завышенных цен и без ощущения "конвейера". По материалам энциклопедии Britannica и не только рассказываем обо всем этом подробнее.

Что самое интересное следует знать об Албании, которая может стать главным туристическим открытием 2026 года?

Албания занимает почти 29 тысяч квадратных километров (это чуть меньше, чем, например, площадь также приморской Одесской области в Украине). А лежит она на западе Балканского полуострова, между Адриатическим и Ионическим морями.

Соседи Албании – Черногория на севере, Косово и Северная Македония на востоке, а Греция на юге. Столица страны – Тирана, а население достигает примерно 2,5 миллиона человек.

Албанцы, заметим, считают себя потомками иллирийцев, которые пришли на Балканы около 2000 года до нашей эры. Несколько веков они жили под Римом, потом на тех землях господствовала Византия, постоянно набегали готы, гунны, болгары и славяне.

Определенная "стабильность" пришла в XV веке, когда Османская империя захватила территорию албанцев и удерживала ее 4 столетия. Этим, собственно, отрезав Албанию от цивилизации Запада. Независимость страна провозгласила только в ноябре 1912 года, но и тогда крупные государства отрезали от нее около половины земель.

После Второй мировой войны к власти пришел Энвер Ходжа – радикальный коммунист, чей режим даже в СССР считали слишком жестким. Ходжа снова закрыл Албанию от всего мира, а еще и запретил религию и частную собственность.

Обратите внимание: современная Албания уверенно движется вперед вместе с развитым миром. В 2009 году страна вступила в НАТО, в 2014 получила статус кандидата в ЕС. Сегодня это демократическое государство с определенной ноткой экзотики как для Європы.

750 тысяч бункеров, памятники ЮНЕСКО и море: какие есть причины ехать в Албанию?

Упомянутый выше Ходжа правил 40 лет и оставил после себя необыкновенное наследие – под 750 тысяч бетонных бункеров, как пишет travelandtourworld.com, разбросанных по всей стране в полях, на пляжах, в горах и даже между домами. Их настолько много, что это в среднем по несколько десятков на каждую квадратную милю.

Сегодня тяжелое наследие стало одной из туристических фишек. Часть из бункеров превратили в кафе, хостелы и арт-пространства. Например, в Тиране работают 2 подземных музея Bunk'Art – комплексы с выставками о времени холодной войны и с инсталляциями современных художников.

Другая важная туристическая приманка Албании – море. Береговая линия здесь довольно значительная – 316 километров, причем разнообразная. К северу от Влёры тянется песчаная Адриатика, на юг – скалистый Ионический берег, где вода настолько прозрачная, что дно видно на глубине в несколько метров.

Для любителей истории страна предлагает несколько интересных достопримечательностей ЮНЕСКО. Это Берат, Гирокастра и Бутринт – старинные города, и очень разные. Берат – Город тысячи окон с белыми домами на склоне горы и древним замком Кала, византийскими церквями и мечетями. Гирокастра – из темного камня, с массивными домами-башнями, древней крепостью и базаром XVIII века.

А Бутринт – это уникальный порт в 20 километрах от Саранды, который был греческой колонией, римским городом и епископством. Здесь вам и руины амфитеатра, и баптистерий V века с мозаичным полом, и даже венецианские башни.

Интересные факты об Албании. Канун – древний горный кодекс чести и гостеприимства, регулирующий все от приема гостей до разрешения споров – в некоторых горных деревнях жив до сих пор. Вместе с этим в стране – религиозная гармония: мусульмане, православные и католики мирно живут здесь рядом уже несколько веков, и это задокументированная культурная ценность Албании.

Мальдивы по-балкански: какие пляжи Албании считают лучшими?

Албанская Ривьера – ионическое побережье от Влёры до Саранды – является главным пляжным козырем страны. А самый известный пляж – Ксамиль: здесь бирюзовая вода и привлекательные островки, как пишет weroad.com, прямо за берегом, к которым можно доплыть самостоятельно или на каяке. Это место справедливо сравнивают с Карибами и Сейшелами.

Дхерми – другой хороший пляж, длинный и со стильными клубами днем и лучшими закатами вечером. Также стоит обратить внимание на Джипе – скрытый пляж в конце известнякового каньона, куда надо 20 минут идти пешком по красной земле. А лучший северный пляж назвал на Lonely Planet канадский тревел-журналист Джоэл Балсам.

Волшебный городок Шкодер является отправной точкой для походов в "Проклятые горы", которые также называют Албанскими Альпами. Он расположен всего в 30 километрах от длинного пляжа Велипоя на Адриатическом побережье с мелким песком и многочисленными стильными приморскими барами с атмосферой молодой Французской Ривьеры,

– рассказал Балсам.

Интересна и Грама Бей – бухта, доступная почти всегда только на лодке. Там на скалах до сих пор видны надписи, оставленные древними моряками, которые искали укрытие от штормов. В целом, сезон на Ионическом побережье длится с июня по сентябрь, и именно последний местные считают лучшим месяцем – море теплое, людей меньше, да и цены ниже.

К слову о ценах. Албания остается одной из самых дешевых туристических стран Европы, и точно одна из самых доступных в Средиземноморье. Отдых здесь обойдется заметно дешевле, чем в соседней Греции или Хорватии, разве что можно сравнить с Болгарией. Стоимость ужина в ресторане или ночевки в Албании приятно удивляют туристов из Украины, позволяя отложить средства на другие развлечения.

А какие еще есть интересные туристические магниты на Балканах?

Рядом с Албанией расположена Черногория – возможно, самая модная страна Европы для пляжного отдыха. Несмотря на небольшую площадь, она ежегодно привлекает около 2,5 миллиона туристов.

Немного поодаль лежит Хорватия, впрочем, там большинство пляжей – каменистые, поэтому без специальной обуви не обойтись. Зато вода в кранах пригодна для питья, а уровень преступности – один из самых низких в Европе.

А если посмотреть на карте в другую сторону, там будет Болгария. Это, как и Албания, одна из самых бюджетных стран для летнего отдыха на море. Самые комфортные курорты – Солнечный Берег, Созополь и Обзор.