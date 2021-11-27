Куда поехать в 2022 году: рейтинг самых дешевых стран для отдыха
Источник:DIP
По данным портала Euronews, в 2022 году можно бюджетно отдохнуть как в Европе, так и за ее пределами. Делимся списком самых дешевых стран, которым есть чем поразить.
В страны попала популярная среди украинских туристов Турция, европейские страны и юго-восточная Азия, которая только готовится, открывается для туристов.
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Бюджет от 30 – 50 долларов
Для тех, кто хочет посетить новую страну без лишних затрат, эксперты издания Indie Traveler, которое специализируется на путешествиях и досуге, выделили следующие страны:
- Грузия,
- Вьетнам,
- Лаос,
- Непал,
- Армения,
- Боливия,
- Камбоджа
- Украина,
- Турция,
- Мексика,
- Колумбия,
- Румыния,
- Бразилия,
- Таиланд,
- Кабо-Верде,
- страны Прибалтики,
Рейтинг самых дешевых стран для отдыха / Фото Pexels
- Индонезия,
- Филиппины,
- Куба,
- Марокко
- Гватемала.
Рейтинг от skyscanner
Свой список дешевых стран также представил и skyscanner. Чтобы определить самые бюджетные страны, сервис посчитал, сколько туристам придется потерять в сутки.Обратите внимание! По сегодняшнему курсу 1 фунт стерлингов = 36,15 гривны.
- Никарагуа – 61 фунт за ночь (2204 гривен);
- Турция – 44 фунта (1590 гривен);
- Беларусь – 29 фунтов (1 048 гривен);
- Боливия – 29 фунтов (1048 гривен);
- Гондурас – 21 фунт (758 гривен);
- Лаос – 12 фунтов (433 гривен);
- Камбоджа – 11 фунтов (397 гривен);
- Непал – 5 фунтов (180 гривен);
- Вьетнам – 1 фунт (36 гривен).