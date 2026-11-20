Декабрь – не повод откладывать путешествия до весны. Наоборот, начало зимы может стать прекрасной возможностью увидеть популярные туристические города с другой стороны. Когда до Рождества остается еще несколько недель, улицы городов не переполнены туристами, поэтому можно насладиться атмосферой без спешки.

24 Канал нашел три направления, куда можно недорого полететь из Кракова в начале декабря. Рассказываем, сколько стоят авиабилеты и чем эти города могут заинтересовать туристов зимой.

Куда полететь в начале декабря из Кракова?

Копенгаген, Дания

Столица Дании особенно атмосферна в преддверии Рождества. В начале декабря Копенгаген превращается в настоящий рождественский городок: улицы украшают гирляндами, на площадях работают праздничные ярмарки, а кафе приглашают согреться традиционными горячими напитками.

Одна из главных зимних достопримечательностей города – парк развлечений Тиволи, который в рождественский сезон украшают тысячами огоньков. Здесь можно увидеть праздничные декорации, попробовать традиционные блюда и окунуться в атмосферу датского Рождества.

Также стоит прогуляться по набережной Нюхавн с разноцветными домиками, посетить королевский дворец Амалиенборг и заглянуть в местные музеи.

Билеты на самолет с вылетом 3 декабря и возвращением 8 декабря стоят всего 2 090 гривен без учета дополнительного ручной клади и багажа.

Рождественская ярмарка в Тиволи / Фото GetYourGuide

Палермо, Сицилия

Если вместо зимней сказки хочется немного солнца, стоит обратить внимание на Палермо. Столица Сицилии в начале декабря остается значительно теплее, чем большинство европейских городов. Хотя для пляжного отдыха погода уже не подходит, это прекрасное время для экскурсий и знакомства с островом.

В декабре туристам будет комфортнее исследовать исторический центр без летней жары. Здесь можно увидеть роскошный кафедральный собор, Норманнский дворец, прогуляться по старинным кварталам и посетить знаменитые рынки Балларо и Вуччирия.

Авиабилеты на 6–11 декабря обойдутся всего в 2 118 гривен. На самом острове цены также будут доступными, ведь декабрь – низкий сезон на Сицилии.

Зима на Сицилии / Фото Depositphotos

Дубровник, Хорватия

У украинцев хорватский Дубровник в основном ассоциируется с летним отдыхом на побережье Адриатического моря, однако зимой этот город открывается совсем по-другому. В декабре здесь гораздо спокойнее, чем в высокий туристический сезон, а прогулки по старинным улочкам не сопровождаются шумом отдыхающих.

В этот период в городе проходит рождественский фестиваль Dubrovnik Winter Festival: исторический центр украшают праздничными огнями, работают рождественские локации и ярмарки, а для гостей организуют различные мероприятия.

Туристам стоит прогуляться по улице Страдун, увидеть городские стены, старинные церкви и площади. В то же время стоит учесть, что зимой в Дубровнике прохладно, возможны дожди, а часть туристических заведений работает по сокращенному графику.

Бюджетно полететь в Дубровник можно 7 декабря, а вернуться – 12-го. Билеты обойдутся всего в 2 268 гривен.

Вид на Дубровник / Фото Depositphotos

Даже в начале зимы можно устроить себе небольшой европейский отпуск, не тратя на перелет целое состояние. К тому же каждое из этих направлений имеет свои преимущества: от рождественских огней Копенгагена до более мягкой погоды Сицилии и спокойных прогулок по старинному Дубровнику. Остается только выбрать город, который больше всего соответствует вашим планам, и успеть провести бронирование билетов по привлекательной цене.