24 Канал знайшов три напрямки, куди можна недорого полетіти з Кракова на початку грудня. Розповідаємо, скільки коштують квитки на літак та чим ці міста можуть зацікавити туристів узимку.

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Куди полетіти на початку грудня з Кракова?

Копенгаген, Данія

Столиця Данії особливо атмосферна напередодні Різдва. На початку грудня Копенгаген перетворюється на справжнє різдвяне містечко: вулиці прикрашають гірляндами, на площах працюють святкові ярмарки, а кав'ярні запрошують зігрітися традиційними гарячими напоями.

Одна з головних зимових принад міста – парк розваг Тіволі, який у різдвяний сезон прикрашають тисячами вогників. Тут можна побачити святкові декорації, скуштувати традиційні страви та відчути атмосферу данського Різдва.

Також варто прогулятися набережною Нюхавн із різнокольоровими будиночками, відвідати королівський палац Амалієнборг і зазирнути до місцевих музеїв.

Квитки на літак з вильотом 3 грудня і поверненням назад 8 грудня коштують всього 2 090 гривень без урахування додаткової ручної поклажі і багажу.

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Різдвяний ярмарок у Тіволі / Фото GetYourGuide

Палермо, Сицилія

Якщо замість зимової казки хочеться трохи сонця, варто звернути увагу на Палермо. Столиця Сицилії на початку грудня залишається значно теплішою за більшість європейських міст. Хоча для пляжного відпочинку погода вже не підходить, це чудовий час для екскурсій і дослідження острова.

У грудні туристам буде комфортніше досліджувати історичний центр без літньої спеки. Тут можна побачити розкішний кафедральний собор, Норманський палац, прогулятися старовинними кварталами та відвідати знамениті ринки Балларо і Вуччірія.

Квитки на літак на 6 – 11 грудня обійдуться всього у 2 118 гривень. На самому острові ціни також будуть доступні, адже грудень – низький сезон на Сицилії.

Зима на Сицилії / Фото Depositphotos

Дубровнік, Хорватія

В українців хорватський Дубровнік здебільшого асоціюється з літнім відпочинком біля Адріатичного моря, однак узимку це місто відкривається зовсім по-іншому. У грудні тут набагато спокійніше, ніж у високий туристичний сезон, а прогулянки старовинними вуличками не супроводжуються галасом відпочивальників.

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У цей період у місті проходить різдвяний фестиваль Dubrovnik Winter Festival: історичний центр прикрашають святковими вогнями, працюють різдвяні локації та ярмарки, а для гостей організовують різні події.

Туристам варто прогулятися вулицею Страдун, побачити міські мури, старовинні церкви та площі. Водночас варто врахувати, що взимку в Дубровніку прохолодно, можливі дощі, а частина туристичних закладів працює за скороченим графіком.

Бюджетно полетіти у Дубровнік можна 7 грудня, а повернутися – 12-го. Квитки коштуватимуть всього 2 268 гривень.

Краєвид на Дубровнік / Фото Depositphotos

Навіть на початку зими можна влаштувати собі невелику європейську відпустку, не витрачаючи на переліт цілий статок. До того ж кожен із цих напрямків має свою перевагу: від різдвяних вогнів Копенгагена до м'якішої погоди Сицилії та спокійних прогулянок старовинним Дубровніком. Залишається лише обрати місто, яке найбільше відповідає вашим планам, і встигнути забронювати квитки за привабливою ціною.