24 Канал нашел три направления, куда можно недорого полететь из Кракова в начале декабря. Рассказываем, сколько стоят авиабилеты и чем эти города могут заинтересовать туристов зимой.

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Куда полететь в начале декабря из Кракова?

Копенгаген, Дания

Столица Дании особенно атмосферна в преддверии Рождества. В начале декабря Копенгаген превращается в настоящий рождественский городок: улицы украшают гирляндами, на площадях работают праздничные ярмарки, а кафе приглашают согреться традиционными горячими напитками.

Одна из главных зимних достопримечательностей города – парк развлечений Тиволи, который в рождественский сезон украшают тысячами огоньков. Здесь можно увидеть праздничные декорации, попробовать традиционные блюда и окунуться в атмосферу датского Рождества.

Также стоит прогуляться по набережной Нюхавн с разноцветными домиками, посетить королевский дворец Амалиенборг и заглянуть в местные музеи.

Билеты на самолет с вылетом 3 декабря и возвращением 8 декабря стоят всего 2 090 гривен без учета дополнительного ручной клади и багажа.

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Рождественская ярмарка в Тиволи / Фото GetYourGuide

Палермо, Сицилия

Если вместо зимней сказки хочется немного солнца, стоит обратить внимание на Палермо. Столица Сицилии в начале декабря остается значительно теплее, чем большинство европейских городов. Хотя для пляжного отдыха погода уже не подходит, это прекрасное время для экскурсий и знакомства с островом.

В декабре туристам будет комфортнее исследовать исторический центр без летней жары. Здесь можно увидеть роскошный кафедральный собор, Норманнский дворец, прогуляться по старинным кварталам и посетить знаменитые рынки Балларо и Вуччирия.

Авиабилеты на 6–11 декабря обойдутся всего в 2 118 гривен. На самом острове цены также будут доступными, ведь декабрь – низкий сезон на Сицилии.

Зима на Сицилии / Фото Depositphotos

Дубровник, Хорватия

У украинцев хорватский Дубровник в основном ассоциируется с летним отдыхом на побережье Адриатического моря, однако зимой этот город открывается совсем по-другому. В декабре здесь гораздо спокойнее, чем в высокий туристический сезон, а прогулки по старинным улочкам не сопровождаются шумом отдыхающих.

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В этот период в городе проходит рождественский фестиваль Dubrovnik Winter Festival: исторический центр украшают праздничными огнями, работают рождественские локации и ярмарки, а для гостей организуют различные мероприятия.

Туристам стоит прогуляться по улице Страдун, увидеть городские стены, старинные церкви и площади. В то же время стоит учесть, что зимой в Дубровнике прохладно, возможны дожди, а часть туристических заведений работает по сокращенному графику.

Бюджетно полететь в Дубровник можно 7 декабря, а вернуться – 12-го. Билеты обойдутся всего в 2 268 гривен.

Вид на Дубровник / Фото Depositphotos

Даже в начале зимы можно устроить себе небольшой европейский отпуск, не тратя на перелет целое состояние. К тому же каждое из этих направлений имеет свои преимущества: от рождественских огней Копенгагена до более мягкой погоды Сицилии и спокойных прогулок по старинному Дубровнику. Остается только выбрать город, который больше всего соответствует вашим планам, и успеть провести бронирование билетов по привлекательной цене.