Именно сюда отправятся туристы: 3 малоизвестных города в Европе, которым предсказывают популярность

В последние годы тенденции в туризме показывают, что путешественники устали от однообразных мест в популярных городах и стремятся увидеть что-то новое, чтобы почувствовать себя настоящими первооткрывателями. Это подтверждает и последнее исследование, согласно которому самыми модными городами для путешествий по Европе в 2027 году станут те, о которых некоторые даже не слышали.

Сайт Booking.com выяснил, в каких городах туристы чаще всего совершали бронирования жилья, и назвал три города в Европе, которые станут трендовыми среди путешественников в 2027 году. Что интересно, в список не попали такие популярные города, как Париж, Лондон или Вена.

Куда поехать в 2027 году, чтобы быть в тренде?

Реймс, Франция

Реймс расположен примерно в 130 километрах от Парижа и считается одним из главных городов французского винодельческого региона Шампань. Здесь соединились французская элегантность, многовековая история и вкусная кухня.

Одна из главных причин популярности Реймса – возможность увидеть, как создают один из самых известных напитков мира. Под городом расположена целая сеть старинных меловых галерей, где выдерживают шампанское. Когда-то эти подземелья использовались для добычи мела, а со временем они превратились в винные погреба. Часть таких исторических объектов находится под охраной ЮНЕСКО.

Однако Реймс интересен не только шампанским. Главная архитектурная достопримечательность города – собор Нотр-Дам-де-Реймс. Именно здесь на протяжении веков короновали французских монархов. Огромный готический храм поражает резным фасадом, скульптурами и витражами.

Реймсский собор / Фото Олега Вороненко

Еще одна важная достопримечательность – базилика Сен-Реми. Рядом расположено бывшее аббатство, где находится музей Сен-Реми с коллекциями, посвященными истории региона.

Туристам также стоит прогуляться по историческому центру, где среди старинных зданий можно увидеть немало сооружений в стиле арт-деко. Такая архитектура появилась здесь в период после Первой мировой войны, когда город активно восстанавливали.

Помимо шампанского, в Реймсе стоит попробовать десерт biscuits roses de Reims. Этот розовый бисквит, который макают в шампанское, кофе или чай, является гастрономической визитной карточкой города.

Традиционный розовый десерт в Реймсе / Фото NLPhotos

Пескара, Италия

Если Реймс привлекает историей и гастрономией, то Пескара – морем и непринужденной итальянской атмосферой. Город расположен на побережье Адриатического моря в регионе Абруццо. Он может стать интересной альтернативой переполненным туристами курортам Амальфитанского побережья.

В Пескаре есть длинные песчаные пляжи, набережная с ресторанами и оживленная ночная жизнь. Туристам, отправляющимся в Пескару, не обязательно составлять насыщенный экскурсионный маршрут на каждый день: можно неторопливо позавтракать в местном кафе, провести время у моря, а вечером отправиться на прогулку вдоль побережья.

Одна из самых известных достопримечательностей города – Ponte del Mare. Это большой пешеходный и велосипедный мост, соединяющий северную и южную части набережной. Его необычная изогнутая конструкция напоминает щупальца морского существа. С моста открываются виды на море и горы. Особенно красиво здесь во время заката.

В Пескаре есть широкие песчаные пляжи / Фото Max Di Paolo

Любителям литературы стоит посетить дом-музей Габриэле д'Аннунцио. Именно в Пескаре родился известный итальянский поэт, писатель и политический деятель. В музее можно увидеть интерьеры исторического здания, личные вещи семьи и экспозиции, посвященные жизни художника.

Еще одна интересная локация – природный заповедник Pineta Dannunziana с соснами и живописными дорожками. Это отличное место, чтобы отдохнуть от городского шума и летней жары.

Важное преимущество Пескары заключается в ее расположении, ведь из города удобно отправляться в путешествия по окрестным деревням и городам, чтобы познакомиться с менее известной частью Италии.



Природный заповедник Pineta Dannunziana / Фото Maurizio Manera

Братислава, Словакия

Братислава долгие годы оставалась в тени соседних Вены, Будапешта и Праги. Но на самом деле столица Словакии обладает собственным характером и может предложить туристам немало интересного.

Город расположен на берегах Дуная, недалеко от границ Австрии и Венгрии. Его исторический центр компактный, поэтому большинство основных достопримечательностей можно осмотреть пешком. Здесь сочетаются средневековые улочки, барочные дворцы, уютные кафе и современные культурные пространства.

В первую очередь туристам стоит увидеть Братиславский замок, который расположен на холме над Дунаем и является одной из главных достопримечательностей столицы. Белоснежное сооружение с четырьмя угловыми башнями хорошо видно из разных частей города. Внутри работает исторический музей, а с территории замка открывается панорама на реку, старый город и соседние страны.



Братиславский замок / Фото Depositphotos

После этого можно спуститься в Старый город. Его узкие мощеные улочки, небольшие площади и исторические здания создают атмосферу старой Центральной Европы. Здесь стоит увидеть Михайловские ворота – единственные сохранившиеся ворота средневековых городских укреплений, а также Главную площадь с фонтаном Роланда и старой ратушей.

Еще одна важная достопримечательность – собор Святого Мартина. Это готический храм 14 века, где проходили коронации венгерских королей и королев. На его башне установлена копия королевской короны, напоминающая об историческом значении Братиславы.

Обязательно стоит найти время и для Голубой церкви, официальное название которой – церковь Святой Елизаветы. Храм выполнен в стиле модерн и отличается голубым фасадом, декоративными элементами и мягкими округлыми формами.

Голубая церковь в Братиславе / Фото Юрия Туницкого

Популярность европейских направлений постепенно меняется: вместо того, чтобы снова ехать в самые известные туристические центры, путешественники все чаще ищут альтернативы.