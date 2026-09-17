3 бюджетных направления для осеннего путешествия: из Польши есть прямые рейсы

Путешествие осенью имеет свои преимущества, поэтому туристы часто после летнего отпуска планируют еще одну поездку в сентябре и октябре. Для тех, кто хочет еще насладиться теплой погодой и прекрасным отдыхом –, рекомендуем ознакомиться с несколькими наиболее доступными вариантами.

Первые месяцы осени прекрасно подходят для городского отдыха, пишет Interia Kobieta. В Южной Европе по-прежнему солнечно, температура достаточно высокая, а цены заметно ниже, чем летом.

Куда поехать осенью на отдых?

Сицилия – райский остров в осеннее время

Итальянский остров осенью радует местных жителей и туристов прекрасным климатом, вкусной кухней и доступом к морю. В сентябре и в начале октября здесь еще достаточно тепло, поэтому можно проводить время на пляже или посещать достопримечательности.

Путешественникам рекомендуют Палермо или Катанию, расположенную у подножия горы Этна. Последний вариант подойдет тем, кто хочет совместить отдых на море с поездкой к самым известным вулканам Европы.

Отдых на Сицилии с перелетом, проживанием в отеле и завтраком стоит от 7 тысяч гривен с человека.

Афины – греческая столица для осеннего отдыха

Поездка в Грецию подойдет тем, кто хочет больше прогулок. В Афинах можно увидеть Акрополь, древние достопримечательности и атмосферные улочки Плаки. Кроме того, туристы все равно смогут отдохнуть на пляже и поплавать в Эгейском море, посетив Афинскую Ривьеру.

Четыре дня в Афинах вместе с завтраком в отеле и перелетом обойдутся от 7500 тысяч гривен.

Солнечный Аликанте – прекрасное направление осенью

Аликанте подойдет тем туристам, которые предпочитают отдых в солнечную погоду. Город в регионе Коста-Кланка позволяет совместить отдых на пляже и осмотр достопримечательностей.

Здесь можно прогуляться вдоль набережной Эспланада-де-Эспанья, увидеть замок Санта-Барбара и исследовать старый город. Преимуществом для туристов является еще и то, что пляж Плайя-дель-Постигет расположен прямо рядом с центром города.

Отдых в Аликанте с учетом перелета и отеля с завтраком на 4 дня стоит от 9 500 гривен.

Все три направления удобно рассматривать для осеннего путешествия из Польши, ведь до них доступны прямые авиарейсы. Это позволяет спланировать короткую поездку без пересадок и уделить больше времени отдыху.