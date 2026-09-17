Перші місяці осені чудово підходять для міського відпочинку, пише Interia Kobieta. Південна Європа залишається ще сонячною, температура – достатньо високою, а ціни помітно нижчі, ніж влітку.

Куди поїхати восени на відпочинок?

Сицилія – райський острів в осінню пору

Італійський острів восени тішить місцевих і туристів чудовим кліматом, смачною кухнею та доступом до моря. У вересні та на початку жовтня тут ще достатньо тепло, тож можна проводити час на пляжі чи відвідувати визначні пам’ятки.

Мандрівникам рекомендують Палермо чи Катанію, що розташована біля підніжжя гори Етна. Остання локація підійде тим, хто хоче поєднати відпочинок на морі з поїздкою до найвідоміших вулканів Європи.

Відпочинок на Сицилії з перельотом, готелем та сніданком починається від 7 тисяч гривень з особи.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Афіни – грецька столиця для осіннього відпочинку

Поїздка в Грецію підійде тим, хто хоче більше прогулянок. В Афінах можна побачити Акрополь, стародавні пам’ятки та атмосферні вулички Плаки. Крім того, все одно туристи можуть відпочити на пляжі й поплавати в Егейському морі, відвідавши Афінську Рив’єру.

Чотири дні в Афінах разом зі сніданком в готелі та перельотом обійдуться від 7500 тисяч гривень.

Сонячний Аліканте – чудовий напрямок восени

Аліканте підійде тим туристам, які віддають перевагу відпочинку в сонячну погоду. Місто в регіоні Коста-Кланка дозволяє поєднати відпочинок на пляжі й огляд визначних пам’яток.

Тут можна здійснити прогулянку вздовж набережної Еспланада-де-Еспанья, побачити замок Санта-Барбара й дослідити старе місто. Перевагою для туристів є ще й те, що пляж Плайя-дель-Постігет розташований прямо поруч з центром міста.

Відпочинок в Аліканте з урахуванням перельоту та готелю зі сніданком за 4 дні стартує від 9 500 гривень.

Усі три напрямки зручно розглядати для осінньої подорожі з Польщі, адже до них доступні прямі авіарейси. Це дозволяє спланувати коротку поїздку без пересадок і витратити більше часу на відпочинок.