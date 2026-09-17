Первые месяцы осени прекрасно подходят для городского отдыха, пишет Interia Kobieta. В Южной Европе по-прежнему солнечно, температура достаточно высокая, а цены заметно ниже, чем летом.
Куда поехать осенью на отдых?
Сицилия – райский остров в осеннее время
Итальянский остров осенью радует местных жителей и туристов прекрасным климатом, вкусной кухней и доступом к морю. В сентябре и в начале октября здесь еще достаточно тепло, поэтому можно проводить время на пляже или посещать достопримечательности.
Путешественникам рекомендуют Палермо или Катанию, расположенную у подножия горы Этна. Последний вариант подойдет тем, кто хочет совместить отдых на море с поездкой к самым известным вулканам Европы.
Отдых на Сицилии с перелетом, проживанием в отеле и завтраком стоит от 7 тысяч гривен с человека.
Афины – греческая столица для осеннего отдыха
Поездка в Грецию подойдет тем, кто хочет больше прогулок. В Афинах можно увидеть Акрополь, древние достопримечательности и атмосферные улочки Плаки. Кроме того, туристы все равно смогут отдохнуть на пляже и поплавать в Эгейском море, посетив Афинскую Ривьеру.
Четыре дня в Афинах вместе с завтраком в отеле и перелетом обойдутся от 7500 тысяч гривен.
Солнечный Аликанте – прекрасное направление осенью
Аликанте подойдет тем туристам, которые предпочитают отдых в солнечную погоду. Город в регионе Коста-Кланка позволяет совместить отдых на пляже и осмотр достопримечательностей.
Здесь можно прогуляться вдоль набережной Эспланада-де-Эспанья, увидеть замок Санта-Барбара и исследовать старый город. Преимуществом для туристов является еще и то, что пляж Плайя-дель-Постигет расположен прямо рядом с центром города.
Отдых в Аликанте с учетом перелета и отеля с завтраком на 4 дня стоит от 9 500 гривен.
Все три направления удобно рассматривать для осеннего путешествия из Польши, ведь до них доступны прямые авиарейсы. Это позволяет спланировать короткую поездку без пересадок и уделить больше времени отдыху.