Цены приятно удивят: 5 самых бюджетных городов Европы для путешествия этой зимой

Европа – это самое популярное направление для коротких зимних путешествий. И хотя цены в период праздников могут "кусаться", но есть города, которые приятно удивят и уберегут ваш кошелек. Что самое важное – они не только бюджетные, но и очень красивые.

24 Канал со ссылкой на Travel off Path рассказывает о 5 европейских городах, где можно провести зимний отпуск без лишних затрат и одновременно получить максимум новых впечатлений.

Куда поехать в Европе зимой и не влететь в копеечку?

Гданьск, Польша

Гданьск – это портовый город на востоке Польши с уютной атмосферой. Здесь есть красивая набережная, костел Святой Марии и рестораны, где готовят традиционные польские блюда. Обед в недорогом заведении обойдется в 10 – 15 долларов за человека, проживание в бюджетном отеле – 20 – 30 долларов за ночь, а цены на билеты в музеи варьируются от 6 до 9 долларов.

К слову, по данным рейтинга Travelist.pl, Гданьск признали самым красивым городом Польши в 2024 году. Этот город сочетает богатую историю и красивую природу, именно сюда советуют ехать на выходные, когда хочется перезагрузиться.

Старый город в Гданьске / Фото Depositphotos

Рига, Латвия

Латвийская столица – точно не самое популярное туристическое направление. Но эксперты уверяют, что после посещения этого города галерея в телефоне будет переполнена фотографиями красивой архитектуры. Средневековый старый город в Риге – как кадр из мультфильма Disney. Здесь есть красочные домики, узкие улочки и колоритные таверны.

Пообедать в Риге можно всего за 8 – 12 долларов за человека, а одноразовый билет в общественный транспорт стоит от 1,6 долларов.



Уютная площадь в Риге / Фото Depositphotos

Салоники, Греция

Если вы хотите погулять в более комфортной температуре, то Салоники в Греции – отличный вариант. В незесон здесь мало туристов и царит настоящая греческая атмосфера. Обязательно попробуйте традиционные греческие блюда, которые в бюджетном заведении стоят 11 – 17 долларов и погуляйте возле самых популярных архитектурных памятников.

Вид на Салоники / Фото Depositphotos

Пондеведра, Испания

Большинство туристов даже не слышали об этом городе на северо-западе Испании. Пондеведра точно имеет чем удивить – здесь есть красивая архитектура, готические здания и семейные рестораны с недорогими ценами. Кстати, Пондеведра лежит на Пути святого Иакова.

Проживание в хостеле здесь обойдется в 32 – 40 долларов за ночь, а в трехзвездочном отеле – 70 – 90 долларов.

Обратите внимание! Путь святого Иакова или Камино-де-Сантьяго – это сеть паломнических дорог в город Сантьяго-де-Компостела, которая имеет маршруты разного уровня сложности. Она популярна на весь мир и люди из разных стран приезжают сюда, чтобы пройти свое "камино". Ранее мы рассказывали о том, что мотивирует туристов всех возрастов проходить сотни километров пешком.



Спокойная и уютная Пондеведра в Испании / Фото Depositphotos

София, Болгария

В течение многих лет София находилась под контролем различных цивилизаций, что делает городской пейзаж действительно уникальным: от римских церквей и мозаик до мечетей османской эпохи и величественного собора Александра Невского. Болгарская авиакомпания GullivAir запустит рейсы в США, а потому прогнозируется рост туризма в Софию.

Столица Болгарии София / Фото Depositphotos

Сейчас цены здесь очень дешевые. Обед в недорогом заведении стоит 9 – 12 долларов, а проезд в общественном транспорте – меньше чем доллар.