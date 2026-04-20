Этим летом сюда лучше не ехать: 7 мест в Европе, которых стоит избегать туристам

На лето 2026 года эксперты уже прогнозируют рекордный поток туристов в странах Европы. Добавьте к этому изнуряющую жару, переполненные рестораны и популярные локации и отпуск превращается из отдыха в испытание.

Travell Off Path назвал 7 популярных среди туристов локаций в Европе, которые этим летом лучше обходить стороной. Здесь будет так много туристов, что об аутентичной и спокойной атмосфере можно забыть.

Куда не стоит ехать летом 2026 года?

1. Венеция, Италия. Венеция – это настоящий архитектурный шедевр, но когда ты стоишь в часовой очереди под палящим солнцем, чтобы просто пересечь мост, то магия быстро исчезает. Из-за огромного количества однодневных туров Венеция превратилась в настоящую "туристическую ловушку". Лучше запланировать поездку в Тревизо – здесь тоже есть живописные каналы и красивая архитектура.

2. Барселона, Испания. Жители Барселоны совсем не рады туристам в своем городе. Люди протестуют из-за сильного роста туристического потока, который негативно влияет на их повседневную жизнь. Летом в Барселоне не стоит ожидать приветливого отношения местных. Чтобы не портить себе настроение, лучше посетить Валенсию – здесь туристов ждет настоящая атмосфера Испании.

3. Санторини, Греция. Из-за того, что на Санторини ежедневно приезжают круизные лайнеры и тысячи пассажиров выходят на улицы острова, здесь безумно выросли цены. Обед в ресторане на Санторини может влететь в копеечку. К тому же на острове слишком много туристов, чтобы можно было просто насладиться его красотой – приходится пробираться сквозь толпу.

Какая есть альтернатива Санторини?

Опытный путешественник Виниус Костра признался, что Санторини ему не понравился из-за высоких цен и переполненности. Здесь просто невозможно почувствовать настоящую греческую атмосферу, ведь остров превратился в сплошную туристическую ловушку.

Вместо этого путешественник назвал три острова, которые по природе и архитектуре похожи на Санторини, но цены на них значительно дешевле, а туристов почти нет. Более того, на одном из них вообще отдыхают только греки, а потому здесь можно еще лучше почувствовать эту страну. Вот эти острова:

Парос,

Фолегандрос,

Наксос.

4. Рим, Италия. Рим – это прекрасный город, который, к сожалению, становится невыносимым в августе. Причина в сильной жаре, ведь у Колизея и других известных архитектурных памятников практически нет тени, чтобы спрятаться от солнца. Во время такой прогулки сложно наслаждаться архитектурными шедеврами и осмысливать их историю. В августе лучше поехать в Болонью, где есть больше зелени, а потому жара не ощущается так сильно.

5. Амстердам, Нидерланды. В Амстердаме местные жалуются из-за больших шумных компаний, которые приезжают в город только ради вечеринок и развлечений. Из-за них Амстердам потерял свою уютную и непринужденную атмосферу. Местные власти уже даже повысили туристический налог, чтобы бороться с краткосрочной арендой.

Обратите внимание! В Нидерландах есть один город, который уже прозвали "Анти-Амстердамом". Говорится о Эйндховене, который расположен на юге страны и за прошлый год побил туристический рекорд. Именно его стоит посетить в 2026 году. Здесь, как и в Амстердаме, есть каналы, но атмосфера значительно спокойнее.

6. Амальфитанское побережье, Италия. В пик летнего сезона это красивое побережье переполнено туристами. Проехать по извилистой дороге вдоль скал – задача со звездочкой, ведь вдоль дороги припаркованы большие туристические автобусы. Для неопытного водителя такая поездка станет настоящим испытанием. К тому же на пляжах практически нет свободного места, а потому о спокойном отдыхе можно забыть – придется бороться за клочок земли для полотенца.

Побережье Чиленто станет лучшим выбором – без толп, но так же красиво.

7. Канарские острова, Испания. На Канарах уже несколько лет подряд продолжаются протесты из-за туристов. Местные инфраструктура страдает из-за перегруженности, а жизнь людей стала невыносимой из-за высоких цен на жилье и вечных пробок на дорогах. Последний раз протесты усиливались накануне Пасхи. Как пишет CBN, полиция расследовала серию нападений на арендованные автомобили – 11 машинами порезали шины, а подозревают в этом местных.

Поэтому лучше полететь на испанский остров Мадейра, где туристов еще не так много, а потому местные настроены к ним доброжелательно.