Не только из-за жары: 5 стран, куда лучше не планировать пляжный отдых в августе

Август считается пиком сезона для морского отдыха. Именно в этот период большинство туристов отправляются в отпуск, надеясь на солнечную погоду и теплое море. Однако далеко не все направления одинаково подходят для пляжного отдыха в конце лета.

Если вы не хотите, чтобы отдых превратился в борьбу со стихией, толпами или экстремальной жарой, стоит внимательно выбирать направление. 24 Канал рассказывает о пяти странах, куда в августе лучше не ехать на море.

Куда не стоит ехать на море в августе?

1. Египет

Август – самый жаркий месяц в Египте. На популярных курортах Красного моря дневная температура воздуха регулярно достигает +38…+42 градусов, а в отдельные дни может превышать +45 градусов. При этом температура моря составляет около +29…+31 градуса, поэтому вода почти не освежает.

Такие погодные условия подходят далеко не всем. Особенно осторожными следует быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилым туристам, маленьким детям и беременным. Длительное пребывание на солнце значительно повышает риск теплового удара, обезвоживания и солнечных ожогов. Даже экскурсии к историческим достопримечательностям в это время часто становятся физически изнурительными.



В августе в Египет лучше не ехать / Фото Depositphotos

2. Объединенные Арабские Эмираты

В ОАЭ в августе жара может быть еще сильнее, чем в Египте. В Дубае, Абу-Даби и других эмиратах дневная температура обычно составляет +40…+45 градусов, а иногда даже превышает +47 градусов. К этому добавляется очень высокая влажность воздуха на побережье Персидского залива, поэтому жару переносить значительно тяжелее.

Температура воды достигает +34…+36 градусов, то есть море напоминает теплую ванну, и охладиться в нем невозможно.

Из-за экстремальной жары большинство мероприятий проходит вечером или в кондиционированных помещениях. Если главная цель поездки – пляжный отдых, то август точно не будет хорошим выбором. Хотя цены в этот период значительно ниже.

Море в Дубае / Фото Depositphotos

3. Хорватия

В августе погода в Хорватии почти идеальная: Адриатическое море теплое, дождей мало, солнца в избытке. Однако именно это делает страну одной из самых переполненных туристами в Европе.

В августе на популярных курортах – Дубровнике, Сплите, Макарской Ривьере и острове Хвар – количество отдыхающих достигает максимума. Из-за этого пляжи переполнены уже с утра, у известных достопримечательностей образуются длинные очереди, а рестораны часто работают по предварительному бронированию.

Кроме того, именно август является самым дорогим месяцем года. Цены на отели могут быть на 30 – 70% выше, чем в июне или сентябре, а хорошие варианты жилья нередко раскупают еще зимой.

Если хочется спокойного морского отдыха, Хорватию лучше посетить во второй половине сентября.

На пляжах Хорватии в августе нигде яблоку упасть: видео @sup20265

4. Таиланд

В большей части Таиланда в августе продолжается сезон дождей. В Пхукете, в Краби и Као-Лаке часто идут сильные тропические ливни, которые могут длиться по несколько часов. Из-за неспокойного моря нередко возникают высокие волны и опасные обратные течения. На пляжах туристов часто встречает красный флаг, запрещающий купание.

Также в этот период могут отменяться морские экскурсии на острова из-за неблагоприятной погоды.

Обратите внимание! Не весь Таиланд одинаков. Например, на островах Самуи, Панган и Ко Тао в августе значительно лучшие погодные условия, поэтому страну не стоит полностью исключать из списка летних направлений.

Тропический ливень / Фото Depositphotos

5. Мексика

Если вы планируете отдых в Канкуне, на Ривьере-Майя или на острове Косумель, август может оказаться не лучшим временем. Именно в этот период в Атлантическом океане продолжается сезон ураганов, который начинается в июне и достигает пика в конце лета и осенью. Хотя далеко не каждый день сопровождается штормами, риск сильных тропических ливней, штормового моря и отмены авиарейсов значительно выше, чем зимой.

К тому же в августе здесь очень влажно: температура воздуха часто превышает +32 градуса, но из-за высокой влажности ощущается гораздо жарче.

Именно поэтому поездку на карибское побережье Мексики лучше планировать в период с декабря по апрель.

Карибское море / Фото Depositphotos

Август не всегда означает идеальный пляжный отдых. Перед бронированием стоит обращать внимание не только на температуру моря, но и на климатические особенности региона, туристическую нагрузку и сезонные погодные риски.