Якщо ви не хочете, щоб відпочинок перетворився на боротьбу зі стихією, натовпами чи екстремальною спекою, варто уважно обирати напрямок. 24 Канал розповідає про п'ять країн, куди в серпні краще не їхати на море.

Куди не варто їхати на море у серпні?

1. Єгипет

Серпень – найспекотніший місяць у Єгипті. На популярних курортах Червоного моря денна температура повітря регулярно сягає +38…+42 градуси, а в окремі дні може перевищувати +45 градусів. При цьому температура моря становить близько +29…+31 градусів, тому вода майже не освіжає.

Такі погодні умови підходять далеко не всім. Особливо обережними варто бути людям із серцево-судинними захворюваннями, літнім туристам, маленьким дітям та вагітним. Тривале перебування на сонці значно підвищує ризик теплового удару, зневоднення та сонячних опіків. Навіть екскурсії до історичних пам'яток у цей час часто стають фізично виснажливими.



У серпні в Єгипет краще не їхати / Фото Depositphotos

2. Об'єднані Арабські Емірати

В ОАЕ у серпні спека може бути ще сильнішою, ніж у Єгипті. У Дубаї, Абу-Дабі та інших еміратах температура вдень зазвичай становить +40…+45 градусів, а іноді навіть перевищує +47 градусів. До цього додається дуже висока вологість повітря на узбережжі Перської затоки, через що спека переноситься значно важче.

Температура води сягає +34…+36 градусів, тобто море нагадує теплу ванну й охолодитися у ньому неможливо.

Через екстремальну спеку більшість активностей відбуваються ввечері або у кондиціонованих приміщеннях. Якщо головна мета поїздки – пляжний відпочинок, то серпень точно не буде гарним вибором. Хоч і ціни у цей період значно дешевші.

Море у Дубаї / Фото Depositphotos

3. Хорватія

У серпні погода в Хорватії майже ідеальна: Адріатичне море тепле, дощів мало, сонця вдосталь. Проте саме це робить країну однією з найбільш переповнених туристами в Європі.

У серпні на популярних курортах – Дубровнику, Спліті, Макарській Рив'єрі та острові Хвар – кількість відпочивальників сягає максимуму. Через це пляжі переповнені вже зранку, біля відомих пам'яток утворюються довгі черги, а ресторани часто працюють за попереднім бронюванням.

Крім того, саме серпень є найдорожчим місяцем року. Ціни на готелі можуть бути на 30 – 70% вищими, ніж у червні чи вересні, а хороші варіанти житла нерідко розкуповують ще взимку.

Якщо хочеться спокійного морського відпочинку, Хорватію краще відвідати у другій половині вересня.

На пляжах Хорватії у серпні ніде яблуку впасти: відео @sup20265

4. Таїланд

У більшій частині Таїланду в серпні триває сезон дощів. У Пхукет, Крабі та Као-Лак часто ллють сильні тропічні зливи, які можуть тривати по кілька годин. Через неспокійне море нерідко з'являються високі хвилі та небезпечні зворотні течії. На пляжах туристів часто зустрічає червоний прапор, яки забороняє купання.

Також у цей період можуть скасовуватися морські екскурсії на острови через несприятливу погоду.

Зверніть увагу! Не весь Таїланд однаковий. Наприклад, острови Самуї, Панган і Ко Тао у серпні мають значно кращі погодні умови, тому країну не варто повністю викреслювати зі списку літніх напрямків.

Тропічна злива / Фото Depositphotos

5. Мексика

Якщо ви плануєте відпочинок у Канкуні, на Рив'єрі-Мая чи острові Косумель, серпень може виявитися не найкращим часом. Саме в цей період в Атлантичному океані триває сезон ураганів, який розпочинається у червні та досягає піку наприкінці літа й восени. Хоча далеко не кожен день супроводжується штормами, ризик сильних тропічних злив, штормового моря та скасування авіарейсів значно вищий, ніж узимку.

До того ж у серпні тут дуже волого: температура повітря часто перевищує +32 градуси, але через високу вологість відчувається набагато спекотнішою.

Саме тому поїздку на карибське узбережжя Мексики краще планувати в період з грудня по квітень.

Карибське море / Фото Depositphotos

Серпень не завжди означає ідеальний пляжний відпочинок. Перед бронюванням варто звертати увагу не лише на температуру моря, а й на кліматичні особливості регіону, туристичне навантаження та сезонні погодні ризики.