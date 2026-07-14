В новом проекте "Не из книг" 24 Канал совместно с сотрудниками музеев и биографами будет делиться с вами малоизвестными фактами об украинских писателях и художниках. На этот раз вместе с командой Музея Михаила Коцюбинского в Виннице мы расскажем вам о путешествиях писателя, его любимых городах и месте, где он хотел построить дом, даже нарисовал его план, но, к сожалению, не имел средств для воплощения своего замысла.

Коцюбинский много путешествовал – куда он любил ездить больше всего?

Как отметили сотрудники музея, хотя у Михаила Коцюбинского была короткая, но все же насыщенная жизнь. Писатель, родившийся в Виннице, много путешествовал, и каждая из поездок производила на него большое впечатление. Если говорить языком цифр, то за 48 лет он посетил более 50 городов по всему миру. Больше всего ему понравились Вена, Рим, Флоренция, а также Неаполь.

В то же время следует понимать, что Коцюбинский путешествовал не только потому, что любил это дело, но и потому, что у него было слабое здоровье. По рекомендациям врачей автор "Теней забытых предков" посещал теплые страны, поскольку организму писателя требовался именно теплый климат. Например, он бывал на острове Капри, который в то время был известным климатическим курортом. Также он путешествовал по странам Центральной и Западной Европы, посещая Австрию и Германию, Италию и Швейцарию.



Коцюбинскому понравился остров Капри / Фото frimufilms

Это интересно! Михаил Коцюбинский, пожалуй, мог бы вести тревел-блог, будь он нашим современником. В свое время он описывал увиденное в письмах, а также делал записи в блокнотах, из которых впоследствии рождались произведения писателя. Собственно, новелла "На острове", которую он не успел дописать, появилась именно после поездки на Капри.

… думаю, попробую написать что-нибудь о Капри – это должны быть мелочи, впечатления, картинки, солнце, море, природа и немного человека, который все это любит,

– пишет писатель в одном из писем.

Целую главу этого произведения Коцюбинский посвятил агаве: "Всегда волнуюсь, когда вижу агаву: серую корону твердой листвы, зубчатую по краям и острую на верхушке, как затесанный кол. Она расселась по террасам и венчает скрытую силу земли. Или ее цветок – высокий, похожий на мачту зеленый ствол с венцом смерти на вершине. Ибо такова тайна агавы: она цветет, чтобы умереть, и умирает, чтобы цвести".

В музее рассказали, почему эта экзотическая частичка Италии теперь растет в саду Коцюбинских в Виннице, а также в Чернигове.

Кроме того, после путешествий в эту солнечную страну писатель написал "Сон" и "Хвала жизни". Собственно, в этом произведении читатель узнает о городе Мессине после землетрясения. Перед ним предстает картина разрушений, конкретные названия городов и улиц, где лирический герой произведения общается со свидетелями этой трагедии. Отметим, что это не какие-то домыслы, а то, что Коцюбинский видел собственными глазами.

Незабываемые впечатления на автора "Intermezzo" произвели аттракционы в Вене.

Ветер безумно свистит в ушах и перехватывает дыхание. Становится так жутко и в то же время весело, что все путешественники размахивают руками, безумно машут ими и неистово кричат…

– вспоминает Коцюбинский.

– А ты, папа, разве кричал? – спрашивали дети.

– Да, кричал, может, громче всех, да и руками махал.



Аттракционы в Вене и сегодня привлекают туристов со всего мира / Фото Zuzka Sabolová

На Капри Коцюбинский любил рыбачить

Еще больше Михаил Коцюбинский полюбил рыбалку, когда находился на Капри. Как рассказали в музее, писатель вместе с десятью рыбаками снимал с крючков самую разнообразную рыбу, морских звезд, а также вместе вытаскивали огромного угря. А теперь приготовьтесь, ведь самый большой трофей точно вас поразит – 160-килограммовая акула.

"…такую огромную акулу, что аж страшно стало. Это зверь, а не рыба. Мало нас не перевернула, бьет хвостом, раскрывает огромную белую пасть с тремя рядами больших зубов, в которую поместились бы две человеческие головы, и светится, да и светит зеленым дьявольским глазом, страшным и звериным".

Михаила Коцюбинского можно назвать настоящим смельчаком. Так, в 1905 году он посещал Везувий в Италии. Но просто посмотреть на вулкан ему было недостаточно, ведь писатель стремился приблизиться к его кратеру. Причем сделать это в тот момент, когда еще текла лава, а почва под ногами была еще горячей. И в какой-то момент осторожность покинула чат, и Коцюбинский буквально упал в раскаленную массу. Тогда его всеми силами пытался спасти проводник, а сам автор очень лаконично описал свои ощущения в тот момент.

Превозмогая боль, я все же ухватился за веревки, и меня вытащили из этого ада,

– вспоминает Михаил Михайлович.

Разумеется, Коцюбинский посещал не только экзотические страны, но и бывал в Бессарабии, Молдове и Крыму. Там он работал в составе филоксерной комиссии (она занималась борьбой с филоксерой – виноградной тлей, которая уничтожала виноградники). Красота здешней природы, а также колоритные местные обычаи очаровали Михаила Михайловича.

Так и появился крымско-молдавский цикл произведений: "Для общего блага", "Пе-коптьор", "Посол от черного царя", "Под минаретами", "На камне". В них автор описывал обычаи, природу, культуру, а также язык местных жителей: молдаван, крымских татар, цыган.

Молодого писателя чрезвычайно увлекла природа Молдовы. Он любовался ее живописными долинами, покрытыми виноградниками и садами. И, конечно же, он описывал ее природу – балки, изрезанные оврагами, а также предгорья, покрытые виноградниками, над которыми растут грецкие орехи, айва, морва (шелковица) и другие деревья. Написал Коцюбинский и путевой очерк, получивший название "По Бессарабии". Впрочем, к сожалению, он его так и не закончил.



Природа Молдовы восхищала Коцюбинского / Фото Marcel

Коцюбинскому понравилась и Гуцульщина

Собственно, она стала для писателя страстной любовью, как отметили в музее. Гуцульщину Коцюбинский посетил трижды в период с 1910 по 1912 годы. Здесь автора "Теней забытых предков" восхищало все: и дикая природа, и обычаи, и верования, и речь местных жителей. Он вспоминал в письмах, что здесь его принимали радушно: "Если бы вы знали, какой это чудесный, почти сказочный уголок с густозелеными горами, с вечно шумящими горными реками, чистый и свежий, словно вчера родившийся".

Вместе с Лукой Гарматием, учителем и просветителем, они отправились верхом на лошадях на вершины гор. Отправились туда, где нет дорог, а есть лишь горные тропинки. И сделали это для того, чтобы познакомиться с жизнью гуцулов, которые на полонине со скотом живут в течение всего лета и вплоть до наступления холодов. Он общался с ними, посещал их праздники, а также пережил 10-дневное наводнение. Тогда бурный Черемош разлился и смыл все мосты.

В селе Головы Коцюбинский собственными глазами увидел, как "лучилась "Грушка" у покойника" – ритуальные забавы во время похорон. Да-да, та самая "Грушка", о которой пела FIЇNKA. Тогда собрались люди, молодежь собралась веселиться, повсюду раздавались смех, шутки, а также не обошлось без поцелуев. Собственно, писатель тоже участвовал в некоторых забавах, в которых он видел идею победы жизни над смертью.

Он также слушал рассказы местных жителей, которые поведали ему о всевозможных мифических существах. Причем настолько увлекся, что потом не мог заснуть по ночам.

В музее рассказали, что Коцюбинский настолько влюбился в этот край, что вместе с фольклористом Владимиром Гнатюком решил приобрести землю в Криворовне. Более того, он даже выбрал место и уже начертил план будущего дома. Правда, средств на это ни у него, ни у Владимира не было.



Михаил Коцюбинский хотел построить себе дом в Криворовне / Фото Volodymyr Vodyany

И хотя с домом не сложилось, сложилось с произведением, которое знают все без всякого сомнения – легендарной повестью "Тени забытых предков". Собственно, в ней Коцюбинский правдиво и подробно воссоздал как жизнь, так и обычаи гуцулов, с которыми он познакомился лично во время этих визитов.

Путешествия вдохновляли Михаила Коцюбинского. А также они исцеляли уставшую душу писателя и дарили ему материал и желание писать. Предлагаем и вам отправиться на Капри или же открыть для себя Криворовню, где автор стремился поселиться, вдохновленный местным бытом и обычаями.