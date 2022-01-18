Куда летали чаще всего: 20 самых популярных авианаправлений мира в 2021 году

Аналитическая компания Cirium обнародовала отчет по авиаперелетам в 2021 году. В рамках анализа эксперты выделили 20 самых популярных направлений.

Из-за пандемии большинство представленных рейсов были внутренними. Наибольший спрос имели перелеты в пределах Азии.

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20 самых популярных авианаправлений мира в 2021 году



Куда летали чаще всего / Фото Cirium’s 2021 Airline Insights Report

Больше всего рейсов совершили в Азию

Данные Cirium показывают наиболее заполненные маршруты по выполненным рейсам. Лидером стал маршрут с острова Чеджу в Сеул (Южная Корея). По этому направлению было выполнено 71 388 рейсов.

Южнокорейский остров Чеджу очень популярен, поскольку билеты туда дешевы, а перелет недолгий – менее 50 минут. На маршруте Чеджу – Сеул – Чеджу работали 9 авиакомпаний, однако более половины рейсов выполнили Asiana и Korean Air и их дочерние проекты.

К 13 месту все направления закреплены за азиатскими направлениями.

Далее – США

На 14 месте по заполненности и первому в США стал Лос-Анджелес – Сан-Франциско. За ними следует Лас-Вегас – Лос-Анджелес.

Согласно данным Министерства транспорта США, рейсом из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско воспользовались более 484 тысяч пассажиров только за третий квартал 2021 года. Доминирующим перевозчиком была авиакомпания United Airlines.

Данные CIrium показывают, что за год пассажиропоток значительно вырос – с 58% до 79%.

В то же время, в течение 2021 года Украину посетило более 3 миллионов иностранцев, что превысило аналогичный показатель 2020 года на 12,6%.